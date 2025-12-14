শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস
ঢাবিতে রাজাকার ‘ঘৃণাস্তম্ভে’ জুতা নিক্ষেপ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজাকার ‘ঘৃণাস্তম্ভে’ জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) দুপুর ১টা থেকে ডাকসু ভবনের পাশে থাকা রাজাকারাদের ঘৃণাস্তম্ভে জুতা নিক্ষেপ শুরু হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, ‘রাজাকার ঘৃণাস্তম্ভ’ লেখা সম্বলিত একটি স্তম্ভ লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীরা জুতা নিক্ষেপ করছেন।
আবার আয়োজকরা জুতা নিক্ষেপকারীদের জন্য পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যদি কেউ জুতা ঘৃণাস্তম্ভে সঠিকভাবে নিক্ষেপ করতে পারেন, তাকে একটি করে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।
পাশে একটি হোয়াইটবোর্ডে লেখা রয়েছে ‘নিঃশব্দ ঘৃণা’ । সেখানে শিক্ষার্থীরা রাজাকারদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বিভিন্ন কথা লিখছেন।
একজন লিখেছেন, ‘রাজাকার, go to Pakistan’ । অন্য একজন লিখেছেন, গণহত্যার সমর্থনকারীরা কীভাবে রাজনীতি করে?
হাসান হাবীব নামে এক শিক্ষার্থী জানান, ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে এবং তাদের ঘাতকদের ঘৃণাভরে স্মরণ করতে এই উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
