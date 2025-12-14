ঘরে বাইরে বহুমুখী শত্রুতা, সবাইকে ঐকবদ্ধ থাকতে হবে: ঢাবি ভিসি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জাতি বর্তমানে কঠিন সময় পার করছে। ঘরে বাইরে বহুমুখী শত্রুতা রয়েছে, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে এসে তিনি এসব কথা বলেন। রায়েরবাজারে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের ব্যানারে শ্রদ্ধা নিবেদন শুরু হয়। সকাল থেকেই বাড়তে থাকে মানুষের ঢল। তবে সরেজমিনে সকালে রায়েরবাজারে রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের চেয়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বেশি দেখা গেছে।
ঢাবি ভিসি বলেন, আজকে বুদ্ধিজীবি দিবসে স্মরণ করছি জাতির সূর্য সন্তানদের। তারা চূড়ান্ত আত্মত্যাগে আমাদের সাহস যুগিয়েছেন। এই সাহস দেখেছি ১৯৯০ ও ২০২৪- এ। সবাইকে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখতে হবে। ঘরে বাইরে বহুমুখী শত্রুতা রয়েছে, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
