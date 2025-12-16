  2. দেশজুড়ে

পাতানো নির্বাচনে যাবো না: কাদের সিদ্দিকী

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম বলেছেন, সার্বিকভাবে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে আমরা অবশ্যই নির্বাচন করবো। কিন্তু কোনো পাতানো নির্বাচনে আমরা যাবো না।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

কাদের সিদ্দিকী বলেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের যে কর্মকাণ্ড, যাদের নিয়ে তিনি ওঠেন-বসেন, তারাই বাংলাদেশ না। তারা বাংলাদেশের হয়তো ২৫ ভাগও না।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা যার জন্য, সেই মর্যাদা এখনো হয়নি। এ দেশের মানুষ নির্বাচন চায়। ভালো নির্বাচন হয়নি বলেই শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। ভালো নির্বাচন হলে শেখ হাসিনা সরকারের এভাবে নির্মম পতন হতো না।

এসময় দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

মাহফুজুর রহমান নিপু/এনএইচআর/এএসএম

