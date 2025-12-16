জবির বাঁধনের সভাপতি আজিজুল, সম্পাদক লিসা
বাঁধন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ইউনিটের নতুন কার্যকরী পরিষদ-২০২৬ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে আধুনিক ভাষা শিক্ষা বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের আজিজুল হক ওজিল এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নৃবিজ্ঞান বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের জান্নাতুল মাওয়া লিসা নির্বাচিত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বাঁধনের কেন্দ্রীয় পরিষদ এ কমিটি ঘোষণা করে।
এছাড়া কমিটির অন্য পদগুলোর মধ্যে জোনাল প্রতিনিধি হিসেবে আশফাকুর রহমান, সহসভাপতি খালিদ হামান ও ফারহান ইসরাক, সহসাধারণ সম্পাদক জুবায়ের ইসলাম রিয়ন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামল, কোষাধ্যক্ষ সাদিক, দপ্তর সম্পাদক মুনজির আল আমিন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আফসার উদ্দিন লিমন এবং তথ্য ও শিক্ষা সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম লিমন রয়েছেন। এছাড়া নির্বাহী সদস্য হিসেবে আছেন জিসান ইসলাম জিহাদ, সজিব সূত্রধর, সামিয়া, শ্যামলি আক্তার ও সাঈদ।
নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জান্নাতুল মাওয়া লিসা বলেন, আমরা স্বপ্ন দেখি সেই দিনের, যেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ নিজের রক্তের গ্রুপ জানবে এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসবে এই লক্ষ্য ও আদর্শকে ধারণ করেই বাঁধনের সঙ্গে পথচলা। বাঁধন আমার কাছে শুধু একটি সংগঠন নয়; প্রতিটি সদস্যকে নিয়ে এটি একটি পরিবার।
তিনি আরও বলেন, ‘এক ব্যাগ রক্ত’ ছোট একটি বাক্য হলেও এর মূল্য অমূল্য। সবার কাছে দোয়া চাই, যেন অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি। ইনশাআল্লাহ, বাঁধন পরিবারের একজন হয়ে মানুষের পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব।
নবনির্বাচিত সভাপতি আজিজুল হক ওজিল বলেন, নবনির্বাচিত কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে রক্তদান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিত করতে কাজ করবো। একই সঙ্গে জরুরি প্রয়োজনে রক্তদানের মাধ্যমে মানবসেবাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।
টিএইচকিউ/জেএইচ/জেআইএম