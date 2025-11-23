  2. আইন-আদালত

প্লট বরাদ্দে অনিয়ম

হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় যুক্তিতর্ক আজ, ঘোষণা হতে পারে রায়ের তারিখ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৯ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
হাসিনার বিরুদ্ধে মামলায় যুক্তিতর্ক আজ, ঘোষণা হতে পারে রায়ের তারিখ
ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা/ফাইল ছবি

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দ নিতে অনিয়মে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে করা দুর্নীতির মামলায় আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) রাষ্ট্র এবং আসামি পক্ষের যুক্তিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। গত সোমবার (১৭ নভেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এই দিন ধার্য করেন।

আজকের কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের সংশ্লিষ্ট এক আইনজীবী জাগো নিউজকে বলেন, যুক্তিতর্ক শেষে আদালত চাইলে আজই রায়ের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করতে পারেন।

এছাড়াও আদালত সূত্রে জানা যায়, শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা এবং রেহানার মেয়ে আজমিনা সিদ্দিকের বিরুদ্ধে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের পৃথক দুটি অভিযোগে আত্মপক্ষ সমর্থন ও শুনানিও রয়েছে আজ। যা ঢাকার চতুর্থ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক রবিউল আলম নির্ধারণ করেন।

এর আগে, গত ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনাসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে করা দুর্নীতির মামলাটিতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দিন নির্ধারিত ছিল। সেদিন আদালতে হাজির থাকা আসামি খুরশীদ আলম সাফাই সাক্ষী বা লিখিত বক্তব্য দেবেন না বলে জানান। তবে মামলার প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বাকি ১১ জন পলাতক থাকায় তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি। রাষ্ট্রপক্ষে দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি আবাসন বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে চলতি বছরের দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপ-পরিচালক সালাহউদ্দিন মামলাটি করেন। তদন্ত শেষে গত ১০ মার্চ দুদকের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ আনিছুর রহমান মিঞা, রাজউকের সাবেক সদস্য শফিউল হক, খুরশীদ আলম, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (অব.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব শহিদ উল্লাহ খন্দকার এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

গত ৩১ জুলাই আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। এই মামলায় এখন পর্যন্ত আদালতে ২৯ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এছাড়াও আজ শেখ হাসিনা ও তার ভাগনি আজমিনা সিদ্দিকসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে করা এক মামলায় শুনানির তারিখ রয়েছে। গত ৯ নভেম্বর ঢাকার চতুর্থ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক রবিউল আলম এই দিন নির্ধারণ করেন। একই আদালতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা ও রেহানার মেয়ে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলায় আসামিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ধার্য দিনও আজ।

এমডিএএ/এমএমকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।