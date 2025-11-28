  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্টের বর্ষপঞ্জি অনুমোদন, অবকাশকালীন ছুটি ৬৩ দিন

প্রকাশিত: ০২:২০ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
সুপ্রিম কোর্টের আগামী বছরের বর্ষপঞ্জি (২০২৬ সাল) অনুমোদন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ফুল কোর্ট সভা। সভাসংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্রমতে, সাপ্তাহিক ও সাধারণ ছুটি ছাড়াও আগামী বছরের বর্ষপঞ্জিতে ৬৩ দিন (নীল চিহ্নিত হিসেবে) সুপ্রিম কোর্টের অবকাশকালীন ছুটি থাকছে।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সভাপতিত্বে সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট উভয় বিভাগের বিচারপতিদের অংশগ্রহণে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেলে এই ফুল কোর্ট সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ৩টা থেকে ৪০ মিনিটের মতো সুপ্রিম কোর্টের অডিটরিয়ামে এই সভা হয় বলে সভাসংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এর আগে সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার) মো. আতিকুস সামাদের ২৩ নভেম্বর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৭ নভেম্বর বেলা ৩টায় সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে ফুল কোর্ট সভা অনুষ্ঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিরা এতে অংশ নেবেন।

এ ছাড়া ফুল কোর্ট সভার স্থান পরিবর্তন প্রসঙ্গে সকালে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে সংশোধিত পত্র প্রকাশ করা হয়।

সংশোধিত পত্রে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের অংশগ্রহণে বেলা তিনটায় অনুষ্ঠেয় ফুল কোর্ট সভা ইতিপূর্বে নির্ধারিত স্থান জাজেস লাউঞ্জের পরিবর্তে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

