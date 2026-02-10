ভক্তদের জন্য সুখবর
টিকিটধারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভিসা দেবে যুক্তরাষ্ট্র
২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। যারা বিশ্বকাপের অফিসিয়াল ম্যাচ টিকিট কিনেছেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাবেন বলে জানানো হয়েছে।
বিশ্বকাপ ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের আগ্রহ বাড়লেও ভিসা পাওয়ার জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা ছিল। এ পরিস্থিতিতে বিদেশি দর্শকদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
কারা পাবেন এই সুবিধা?
এই অগ্রাধিকার সুবিধা সবার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হবে না। শুধুমাত্র যারা সরাসরি ফিফা থেকে অফিসিয়াল টিকিট কিনেছেন, তারাই এই সুবিধা নিতে পারবেন।
টিকিটধারীদের প্রথমে ফিফা পাস (FIFA PASS)-এ নিবন্ধন করতে হবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে টিকিটের সত্যতা যাচাই করা হবে এবং এরপর তারা ভিসা সাক্ষাৎকারের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবেন।
মেক্সিকোতে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানিয়েছে, ‘যদি আপনি সরাসরি ফিফা থেকে টিকিট কিনে থাকেন, তাহলে ফিফা ডট কম (fifa.com)–এ গিয়ে ফিফা পাস-এ নিবন্ধন করতে পারেন। এতে ভিসা আবেদন করার সময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাবেন।’
ফিফা পাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ফিফা পাস-ই এই প্রক্রিয়ার মূল উপাদান। এতে নিবন্ধন ও টিকিট যাচাই সম্পন্ন হলে আবেদনকারী ভিসা সিস্টেমে দ্রুত সাক্ষাৎকারের তারিখ পেতে পারেন। বিশেষ করে যেসব কনস্যুলেটে আবেদনকারীর চাপ বেশি, সেখানে এটি অপেক্ষার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেবে।
ভিসা কি নিশ্চিত হবে?
যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করেছে, অগ্রাধিকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া মানেই ভিসা অনুমোদন নয়। প্রতিটি আবেদনকারীকে স্বাভাবিক নিয়মেই যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং সব ধরনের অভিবাসন শর্ত পূরণ করতে হবে।
দূতাবাসের ভাষায়, ‘সব ভিসা আবেদনকারীকে নির্ধারিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হবে।’ অর্থাৎ, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কনস্যুলার কর্মকর্তার কাছেই থাকবে।
আগাম প্রস্তুতির পরামর্শ
যারা ২০২৬ বিশ্বকাপ দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে-
১. অফিসিয়াল টিকিট সংগ্রহ করা
২. দ্রুত ফিফা পাস-এ নিবন্ধন করা
৩. আগেভাগেই ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করা
উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ক্রীড়া আসরকে সামনে রেখে লক্ষাধিক আন্তর্জাতিক দর্শকের আগমন প্রত্যাশা করছে আয়োজক দেশগুলো।
