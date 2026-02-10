ওয়ালটনে জনবল নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর

ওয়ালটনে জনবল নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘হেড অব কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই ব্যাচেলর ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি
পদের নাম: হেড অব কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (এমই/ইইই/আইপিই)
অভিজ্ঞতা: ১০-২০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩৫ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ