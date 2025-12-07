  2. আইন-আদালত

মোহাম্মদপুরে অটোচালক হত্যায় হাসিনাসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা
প্রকাশিত: ০৩:৪৬ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদপুরে অটোচালক হত্যায় হাসিনাসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা/ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক সবুজকে (২২) গুলি করে হত্যার মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাজহারুল ইসলাম গত ২৭ নভেম্বর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ অভিযোগপত্র জমা দেন। এতে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১২০(খ), ৩০২, ১০৯, ১১৪ ও ৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ নিয়ে কথা হলে ফৌজদারি আইনজীবী রফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, অভিযোগপত্রে যেসব ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো মূলত দাঙ্গা, অবৈধ সমাবেশ, হত্যার ষড়যন্ত্র এবং হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতার বিষয়কে নির্দেশ করে। দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮ ও ১৪৯ ধারা অশান্তি ও দাঙ্গায় অংশ নেওয়া ও সমষ্টিগত দায়ের ওপর জোর দেয়। ১২০(খ) ধারা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের প্রমাণকে নির্দেশ করে। আর ৩০২ ধারায় হত্যার অভিযোগ আনা হয়, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া ১০৯ ও ১১৪ ধারায় সহযোগিতা ও প্ররোচনার দায় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৩৪ ধারা যৌথ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপরাধে সবার দায় নিশ্চিত করে।

অভিযোগপত্রে থাকা আসামিরা
শেখ হাসিনা ছাড়াও অভিযোগপত্রে আসামি হিসেবে আছেন- সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল ও জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নুরনবী চৌধুরী শাওন ও সাদেক খান, সাবেক কাউন্সিলর সলিমুল্লাহ সলু, সৈয়দ নূর ইসলাম রাস্টন, শেখ মোহাম্মদ খোকন, আসিফ আহমেদ, তারেকুজ্জামান রাজীব, মাসুদুর রহমান বিপ্লব, ঢাকা উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বজলুর রহমান, নেতা আজিজুল হক রানা, আব্দুস সাত্তার ভূঁইয়া, বদিউল আলম বদিউজ্জামান, ফুরকান হোসেন ও শাহজাহান খান।

এছাড়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে হামলা ও দাঙ্গায় অংশ নেওয়ার অভিযোগে আনিসুর রহমান কাবুল, মারুফুল ইসলাম বিপ্লব, সেন্টু, মনির চৌধুরী, ফারুক খান অভি, আবুল কাশেম ওরফে কাশু, সেলিম, আইমান ওয়াসেফ ওরফে অমিক, মো. কামরুজ্জামান রুবেল, মিলন হোসেন, নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ঢাকা উত্তর সভাপতি রিয়াজ মাহমুদ ও মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রলীগ সভাপতি রাসেলকে আসামি করা হয়েছে।

আরও পড়ুন
গুম করে জেআইসি সেলে নির্যাতন: শেখ হাসিনাসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ
মোহাম্মদপুরে ট্রাকচালক হত্যায় হাসিনাসহ ৩৪ জনের নামে অভিযোগপত্র
সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

তদন্ত কর্মকর্তার বয়ান
অভিযোগপত্রে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল, জাহাঙ্গীর কবির নানকসহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ভুক্তভোগী সবুজকে হত্যার পরিকল্পনা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, আর্থিক সহায়তা, অস্ত্র সরবরাহ ও হত্যার নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডে সহযোগীর ভূমিকা রেখেছেন।

অন্যদিকে আসিফ আহমেদ, তারেকুজ্জামান রাজীব, মাসুদুর রহমান বিপ্লব ও রাসেলের বিরুদ্ধে সরাসরি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে সবুজকে গুলি করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, ঘটনাস্থলে লাঠিসোঁটা নিয়ে উপস্থিত থেকে আনিসুর রহমান কাবুল, মারুফুল ইসলাম বিপ্লব, সেন্টু, মনির চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন আন্দোলনরত নিরস্ত্র শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালান। এসময় তারা সবুজ হত্যাকাণ্ডে সরাসরি সহযোগিতা করেন।

ঘটনার বিবরণ
মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট মোহাম্মদপুরের আল্লাহ করিম মসজিদ এলাকায় আন্দোলনকারীদের ওপর দেশীয় ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালান আসামিরা। সে সময় সবুজ মসজিদের দিক দিয়ে আসছিলেন। গুলিবর্ষণের সময় তিনি লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েন এবং গুলিবিদ্ধ হন। পরে শিকদার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেদিনই তার মৃত্যু হয়।

মামলা ও তদন্ত
ঘটনার প্রায় এক মাস পর ১ সেপ্টেম্বর সবুজের ভাই মনির হোসেন মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা করেন। তদন্ত শেষে চলতি বছরের ২৭ নভেম্বর ৩০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়।

এমডিএএ/একিউএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।