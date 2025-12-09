মা-মেয়েকে হত্যা: ১৩ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ

মা-মেয়েকে হত্যা: ১৩ জানুয়ারির মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মা ও মেয়েকে হত্যার ঘটনায় গৃহকর্মী আয়েশার বিরুদ্ধে করা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ১৩ জানুয়ারির মধ্যে দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্লাহ পিয়াস মামলার এজাহার গ্রহণ করে এই আদেশ দেন।
এর আগে নিহত লায়লা ফিরোজের স্বামী আ জ ম আজিজুল ইসলাম মোহাম্মদপুর থানায় হত্যা মামলা করেন।
এজাহারে উল্লেখ করা হয়, আসামি আয়েশা চার দিন আগে গত ৫ ডিসেম্বর খণ্ডকালীন গৃহকর্মী হিসেবে বাদীর বাসায় কাজ শুরু করেন। পরে ৮ ডিসেম্বর সকাল ৭টার দিকে বাদী কর্মস্থলে (উত্তরা) চলে যান এবং স্ত্রীকে ফোনে একাধিকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন।
সকাল ১১টার দিকে বাসায় ফিরে তিনি দেখেন, স্ত্রী গলাকাটা ও রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত পড়ে আছেন। তার ছোট মেয়েও গলা কাটা অবস্থায় মেইন গেটের কাছে পড়ে ছিল। তাকে উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এজাহারে আরও বলা হয়, সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আয়েশা সকাল ৭টা ৫১ মিনিটে বাসায় প্রবেশ করেন এবং সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে মেয়ের মোবাইল, একটি ল্যাপটপ, স্বর্ণালংকার, নগদ অর্থসহ মূল্যবান জিনিস নিয়ে বের হয়ে যান।
ফুটেজ অনুযায়ী ওই সময়ের মধ্যেই স্ত্রী-মেয়েকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে বাদী নিশ্চিত হন।
