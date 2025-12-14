  2. আইন-আদালত

তুরিন আফরোজকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
তুরিন আফরোজকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ
তুরিন আফরোজ, ফাইল ছবি

রাজধানীর ভাটারা থানায় মারধর ও প্রতারণার এক মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালত এ নির্দেশ দেন।

তুরিন আফরোজের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোর্শেদ হাসান শাহীন জাগো নিউজকে বিষয়টি জানান।

এই আইনজীবী বলেন, সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন শুনানি শেষে আদালত তা মঞ্জুর করেছেন। মামলার বিস্তারিত ও গ্রেফতারের সময়সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

এমডিএএ/এসএনআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।