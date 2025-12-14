তুরিন আফরোজকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ
রাজধানীর ভাটারা থানায় মারধর ও প্রতারণার এক মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালত এ নির্দেশ দেন।
তুরিন আফরোজের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোর্শেদ হাসান শাহীন জাগো নিউজকে বিষয়টি জানান।
এই আইনজীবী বলেন, সংশ্লিষ্ট মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন শুনানি শেষে আদালত তা মঞ্জুর করেছেন। মামলার বিস্তারিত ও গ্রেফতারের সময়সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।
এমডিএএ/এসএনআর/এএসএম