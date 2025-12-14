  2. গণমাধ্যম

কক্সবাজারে টিএমজিবির বার্ষিক মিলনমেলা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৫ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারে টিএমজিবির বার্ষিক মিলনমেলা
মিলনমেলায় অংশ নেওয়া সাংবাদিক সদস্যদের একাংশ। ছবি: টিএমজিবির সৌজন্যে

টেকনোলজি মিডিয়া গিল্ড বাংলাদেশের (টিএমজিবি) বার্ষিক পারিবারিক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়েছিল পর্যটননগরী কক্সবাজারে। গত ১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর তিন দিনের এই আয়োজনে অংশ নেন বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিটের সাংবাদিকদের সংগঠনটির সদস্য ও তাদের পরিবার।

টিএমজিবির এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারীরা অবস্থান করেন কক্সবাজারের পাঁচ তারকা হোটেল সিগালে। সেখানে নানান রকম বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে সময় কাটান তারা। শিশুরা খেলাধূলা, সৈকতে হুটোপুটি, হোটেলের জাকুজির উষ্ণ জলে ভেসে থাকায় আর বড়রা সময় পার করেন আড্ডা ও গানে। এ ছাড়া সৈকতে সপরিবারে স্নান, বালিতে হাঁটাহাটি ও বিচবাইকে রাইড উপভোগ করতেও দেখা যায়। স্মরণীয় মুহূর্ত তারা ধরে রাখেন ক্যামেরায়।

বার্ষিক এ আয়োজন প্রসঙ্গে টিএমজিবির সভাপতি মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন বলেন, ‘আমরা সবসময় আমাদের সদস্য ও তাদের পরিবারের জন্য ভিন্নধর্মী আয়োজনের চেষ্টা করি। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর কক্সবাজারে পারিবারিক মিলনমেলার আয়োজন। সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা শিশুদের শিক্ষাবৃত্তি দিই, সদস্যদের সাংবাদিকতায় সক্ষমতা বাড়াতে নানান রকম প্রশিক্ষণ-কর্মশালা করিয়ে থাকি। সামনে আমাদের এসব কার্যক্রম বাড়তে থাকবে।’ এবারের আয়োজনে সংগঠনের সঙ্গে থাকার জন্য তিনি পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

টিএমজিবির মিলনমেলা ২০২৫-এ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড, আইস্মার্টু টেকনোলজি বাংলাদেশ লিমিটেড, শাওমি টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড, মাস্টারকার্ড বাংলাদেশ, আম্বার আইটি লিমিটেড, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস বাংলাদেশ লিমিটেড, ভিভো বাংলাদেশ, অপো বাংলাদেশ, এডিসন গ্রুপ, রিয়েলমি বাংলাদেশ, ইউএস বাংলা এয়ারলাইনস, গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি, উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড, রাইজআপ ল্যাবস, স্টার টেক লিমিটেড, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কন্ট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো), ফুডপ্যান্ডা বাংলাদেশ, দ্য কাউ কোম্পানি, প্রিয়শপ, স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কনসোর্টিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড, কনসিটো পিআর, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সিনেসিস আইটি লিমিটেড, এক্সেল টেকনোলজিস লিমিটেড, সিঙ্গুলারিটি, কোলোসিটি এবং ওয়ালটন।

উৎসবমুখর এই আয়োজনের মধ্যদিয়ে টিএমজিবির সদস্যদের পারস্পরিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছে বলে মনে করছেন তারা।

