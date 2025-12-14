দিনাজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ নিহত ২

দিনাজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ নিহত ২
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ধানবোঝাই ট্রলির সঙ্গে চার্জার ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ভ্যানচালকসহ দুজন।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় উপজেলার কবিরাজহাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনায় নিহত দুজন হলেন বীরগঞ্জ উপজেলার ডাঙ্গারহাট গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে আবু সাঈদ (৮) ও ভোগনগর কলকটি গ্রামের ফজলার রহমানের ছেলে আনারুল ইসলাম (৬৫)।
দুর্ঘটনায় আহত ভ্যানচালক ভোগনগর কলকটি গ্রামের বাসিন্দা সালাম (৫২) ও যাত্রী সুলতানাকে (৬০) দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, সন্ধ্যায় একটি ট্রলি গোলাপগঞ্জ বাজার থেকে ধানবোঝাই করে কবিরাজহাটে যাচ্ছিল। পথে কবিরাজহাটের কাছে ট্রলির এক্সেল ভেঙে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতে চার্জার ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এসময় ট্রলিটি পথচারীদের ওপর উঠে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই শিশু আবু সাঈদ ও আনারুল ইসলাম মারা যান। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ট্রলির চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
এমদাদুল হক মিলন/এসআর