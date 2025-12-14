  2. আইন-আদালত

কারাবন্দি সাবেক এমপি ফজলে করিমের স্বাস্থ্যগত তথ্য চাইলো আদালত

প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী/ফাইল ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বন্দি চট্টগ্রাম-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর স্বাস্থ্যগত অবস্থার তথ্য জানাতে কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। প্যানেলের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

ট্রাইব্যুনালে এদিন আসামিপক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আব্দুল কাইয়ুম লিটন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন প্রসিকিউটর ওমর ফারক।

ব্যারিস্টার আব্দুল কাইয়ুম লিটন জাগো নিউজকে বলেন, রাউজানের সাবেক সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো না। তার কিডনি অকার্যকর। শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় এখন চিকিৎসা প্রয়োজন। এজন্য তার জামিন আবেদন করা হয়। আবেদন শুনানি নিয়ে এ আদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

ফজলে করিমকে গত ৮ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। পরে তাকে চট্টগ্রামে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।

ওইদিন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম শুনানিতে বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে চট্টগ্রামে নয়জন শহীদ এবং ৪৫৯ জন আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এ মামলায় আরও অনেকের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সবাইকে চিহ্নিত করার তৎপরতা চলমান আছে।

