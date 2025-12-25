অবসরের ৩ বছরের মধ্যে নির্বাচন করতে পারবেন না সরকারি কর্মকর্তারা
অবসরের তিন বছরের মধ্যে সরকারি কর্মচারীরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না—গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) এমন বিধানের ওপর হস্তক্ষেপ করেনি হাইকোর্ট। এমন বিধান চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আবেদনটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছে হাইকোর্ট। শুনানি শেষে বিচারপতি মো. বজলুর রহমান ও বিচারপতি মো. মনজুর আলমের দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চ বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) এই আদেশ দেন।
আদালতে আবেদনের পক্ষে ব্যারিস্টার এম মাহবুবউদ্দিন খোকন এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিব। তাকে সহায়তা করেন অ্যাডভোকেট মেরি আকতার ও আশরাফি সানজিদা। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট ইমদাদ এইচ খান।
আদেশের বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এনসিপির আইনজীবী নাজমুস সাকিব। তিনি বলেন, শুনানিতে বলেছি রিট আবেদনটি প্রি-ম্যাচিউরড (অপরিপক্ক)। কারণ যিনি রিট করেছেন তিনি কোনো প্রার্থী নন। আবার বলেছেন চুক্তিভিত্তিক চাকরি করতেন। কিন্তু আরপিও’র সংশ্লিষ্ট বিধানে যিনি চুক্তিভিত্তিক চাকরি করেন তিনিও তিন বছর অতিবাহিত না হলে নির্বাচন করতে পারবেন না। এ কারণে রিট আবেদনটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছে হাইকোর্ট।
আরপিও’র ১২(১)(সি)(এফ) বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডা. আবু মো. মোফাখ খারুল ইসলাম। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান এমন নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন তিনি।
রিট আবেদনে বলা হয়, এমন বিধানের কারণে তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না। এ আবেদনের ওপর গত ৩০ নভেম্বর রুল জারি করেন হাইকোর্ট। ওই রুল বিচারাধীন থাকাবস্থায় আরেকটি সম্পূরক আবেদন দাখিল করেন রিটকারী।
যেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক বিভাগের সহকারি অধ্যাপক হিসেবে চাকরিরত অবস্থায় গত ২০ ডিসেম্বর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন।
প্রসঙ্গত, আরপিও’র ১২(১)(সি)(এফ) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী অবসরের তিন বছরের মধ্যে কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।
এফএইচ/এমএমকে/জেআইএম