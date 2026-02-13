জামায়াত আমির

কিছু কেন্দ্রে গণনা শেষ হলেও রিটার্নিং কর্মকর্তারা ফল ঝুলিয়ে রেখেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৩ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান/ফাইল ছবি

দেশের অনেক কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের পর ভোট গণনা শেষ হলেও রিটার্নিং কর্মকর্তারা ফল ঝুলিয়ে রেখেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) মগবাজারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ তোলেন জামায়াত আমির। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের শীর্ষ নেতারা।

তিনি বলেন, একটা নির্বাচন যখন হবে, সবাই জিতবে না। কেউ জিতবে, কেউ হারবে এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। আমাদের দেশে কিছু সংস্কৃতি আছে, আমরা এই সংস্কৃতিকে পাল্টানোর পক্ষে। আমাদের কিছু অবজারভেশন আছে যেগুলো আমরা জাতির সামনে তুলে দেওয়ার পক্ষে। যেন ভবিষ্যতে একই অন্যায়ের বা সীমা লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

তিনি আরও বলেন, বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। আমরা এগুলো কম্পাইল করছি। আমরা আমাদের পরিসরে আবার বসবো। আজকে তো এই পরিসরে আমাদের বিস্তারিত বলার সুযোগ ছিল না। এখন পর্যন্ত বেশ কিছু আসনে আমাদের জানা মতে আমরা এগিয়ে আছি এবং গণনাও কমপ্লিট। কিন্তু স্থানীয়ভাবে যারা রিটার্নিং কর্মকর্তা আছেন তারা ফল ঘোষণা দিচ্ছেন না, ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমরা বুঝতে পারছি না এটা কেন।

