২৮ জানুয়ারির মধ্যে ময়মনসিংহে তিন হত্যার প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ

প্রকাশিত: ০১:৩৭ এএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে তিনজনকে হত্যার ঘটনায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ২৮ জানুয়ারি মধ্যে দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সাথে মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য এ দিন ঠিক করেছেন আদালত।

আসামিরা হলেন- ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নাজিম উদ্দিন আহমেদের ছেলে তানজির আহমেদ রাজিব, গৌরীপুর থানার তৎকালীন এসআই শফিকুল আলম, এএসআই দেলোয়ার হোসাইন, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শাহাবুল আলম, জোসেফ উদ্দিন জজ ও আতাউর রহমান ফকির ওরফে ফারুক আহাম্মদ।

এ সংক্রান্ত শুনানি নিয়ে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মঞ্জুরুল বাছিদের নেতৃত্বাধীন দুই সদস্যের বিচারিক প্যানেল এই আদেশ দেন। অন্য সদস্য হলেন জেলা ও দায়রা জজ নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর। ট্রাইব্যুনালে এদিন রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদার।

শুনানিতে রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবী মামলার অগ্রগতি তুলে ধরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আরও এক মাস সময়ের আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে আগামী ২৮ জানুয়ারি দিন ঠিক করেন আদালত।

এর আগে, মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য গত ২৭ নভেম্বর আজকের দিন ধার্য করা হয়েছিল। তবে প্রতিবেদন জমা না দেওয়ায় প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও এক মাস সময় বাড়ানো হয়।

শুনানির নির্ধারিত দিন সকালে কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে মামলায় গ্রেফতার ছয় আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছিল।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট গৌরীপুর থানার সামনে পুলিশসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা চালান। এতে বিপ্লব হাসান, মো. নূরে আলম সিদ্দিকী ও মো. জুবায়ের শহীদ হন। আহত হন বহু ছাত্র-জনতা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসামিদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা করা হয়।

