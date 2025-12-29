ওসমান হাদি হত্যা
প্রধান আসামি ফয়সালকে পালাতে সহায়তাকারী রাজুর স্বীকারোক্তি
ইনকিলাব মঞ্চের শহীদ আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদকে সীমান্ত দিয়ে পালাতে সহায়তাকারী আমিনুল ইসলাম রাজু আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম এ জবানবন্দি রেকর্ড করেন।
এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক ফয়সাল আহমেদ পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে রাজুকে আদালতে হাজির করেন। পরে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দেওয়া শেষে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বলে প্রসিকিউশন বিভাগ নিশ্চিত করেছে।
গত ২৪ ডিসেম্বর রাজধানীর মিরপুর-১১ এলাকা থেকে রাজুকে গ্রেফতার করা হয়।
গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর পুরানা পল্টনে ওসমান হাদির মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়।
ওসমান হাদির মরদেহ পরদিন দেশে এনে ২০ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ-সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে দাফন করা হয়।
ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় ১৪ ডিসেম্বর রাতে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের পল্টন থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। পরে এটি হত্যা মামলা হিসেবে নেওয়া হয়।
