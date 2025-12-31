হাইকোর্ট বিভাগের দৈনিক কজলিস্ট প্রকাশ পদ্ধতিতে পরিবর্তন
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দৈনিক কার্যতালিকা (কজলিস্ট) প্রকাশ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের প্রশাসন শাখা থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও কার্যার্থে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাইকোর্ট বিভাগের একক বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চে প্রতিদিন মোট ২,৪৪০টি দৈনিক কার্যতালিকা মুদ্রণ ও বাঁধাই করে বিতরণ করা হয়। এসব কজলিস্ট বিচারপতিদের কোর্ট ও চেম্বার, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্যবৃন্দ, সলিসিটর অফিস এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাখায় সরবরাহ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমানে দৈনিক কার্যতালিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০০-৩৫০ পৃষ্ঠা থেকে বেড়ে ৫০০-৫৫০ পৃষ্ঠায় উন্নীত হওয়ায় গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসে কাজের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসে জনবল সংকট থাকায় সময়মতো কজলিস্ট প্রস্তুত করতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে প্রেস কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনকে অবহিত করেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, প্রতি মাসের প্রথম কার্যদিবসে পূর্ণাঙ্গ কজলিস্ট এবং মাসের অন্যান্য কার্যদিবসে আংশিক কজলিস্ট প্রকাশ করা হলে তা সহজে বহনযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য হবে। একই সঙ্গে এতে কাগজের ব্যবহার কমবে এবং সরকারের আর্থিক ব্যয় হ্রাস পাবে।
এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, হাইকোর্ট বিভাগের দৈনিক কার্যতালিকা প্রতি মাসের প্রথম কার্যদিবসে পূর্ণাঙ্গ লিস্ট হিসেবে প্রকাশ করা হবে। মাসের অন্যান্য কার্যদিবসে সর্বোচ্চ দুই পাতার আংশিক কজলিস্ট প্রকাশ করা হবে।
