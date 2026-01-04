প্রধান বিচারপতিকে দেওয়া সংবর্ধনায় খালেদা জিয়াকে স্মরণ

প্রধান বিচারপতিকে দেওয়া সংবর্ধনায় খালেদা জিয়াকে স্মরণ
প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে দেওয়া সংবর্ধনায় সদ্য প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় আপিল বিভাগের ১ নম্বর এজলাস কক্ষে প্রধান বিচারপতিকে সংবর্ধনা দেয় অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি।
প্রধান বিচারপতিকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। খালেদা জিয়া এই জাতির জন্য ও গণতন্ত্রের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন খালেদা জিয়াকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতিকে দেওয়া সংবর্ধনা বক্তব্যে সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে বলেন, দেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন খালেদা জিয়া। আমরা তাকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট উভয় বিভাগের বিচারপতি, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুল জব্বার ভুইয়া ও অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক আর হক, অ্যাটর্নি কার্যালয়ের ডেপুর্টি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সাংবাদিক ও সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তারা।
এর আগে ২৮ ডিসেম্বর দেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।
এফএইচ/এমআইএইচএস/এমএস