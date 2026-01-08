  2. আইন-আদালত

জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি আজ

প্রকাশিত: ১২:২৬ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
জিয়াউল আহসান/ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় শতাধিক ব্যক্তিকে গুম করে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের শুনানি আজ।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে আদেশ দেওয়ার জন্য রয়েছে। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এর আগে গত রোববার (৪ জানুয়ারি) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠনের আবেদন করা হয়। চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম আদালতের শুনানিতে এমন আর্জি জানান।

এরপর এ সংক্রান্ত বিষয়ে আসামিপক্ষের আইনজীবীর শুনানির জন্য ৮ জানুয়ারি দিন ঠিক করেন আদালত।

আদালতে এদিন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ও প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার শাইখ মাহাদী শুনানি করেন। অন্যদিকে জিয়াউল আহসানের পক্ষে তার বোন ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নাজনিন নাহার শুনানি করেন।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর জিয়াউলের বিরুদ্ধে শতাধিক মানুষকে গুম করে হত্যার ঘটনায় তিনটি অভিযোগ এনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করেছিল প্রসিকিউশন।

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানকে গত বছরের আগস্টের মাঝামাঝি রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) মহাপরিচালক ছিলেন।

