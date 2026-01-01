  2. আইন-আদালত

অবকাশ শেষে শোকের আবহে খুলেছে নিম্ন আদালত, ফিরছে কর্মচাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫১ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
এক মাসের ছুটি শেষে খুলেছে নিম্ন আদালত/ছবি: জাগো নিউজ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক চলছে। রাষ্ট্রীয় শোক পালনের মধ্যেই অবকাশ শেষে খুলেছে ঢাকা ও সারাদেশের নিম্ন আদালত। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) শোকের আবহ থাকলেও মাসব্যাপী ডিসেম্বরের বাৎসরিক অবকাশ শেষে আদালত খুলতেই বিচারাঙ্গনে ধীরে ধীরে কর্মচাঞ্চল্য ফিরতে শুরু করেছে।

এদিন সকাল থেকেই আদালত চত্বরে আইনজীবী, সহকারী, পেশকার ও আদালতের কর্মচারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন এজলাসে বিচারকাজ শুরুর প্রস্তুতির পাশাপাশি আইনজীবী ও সহকারীদের মামলার নথি গোছানো, পুরোনো ফাইল খোঁজা এবং শুনানির প্রস্তুতি নিতে দেখা গেছে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, গত ২ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ জজ আদালত, সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ও সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালে বাৎসরিক অবকাশ চলছিল। এসময় দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিয়মিত কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও জরুরি মামলার জন্য অবকাশকালীন বিচারকরা দায়িত্ব পালন করেন।

তবে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) আদালত বাৎসরিক অবকাশের আওতাবহির্ভূত থাকায় এসব আদালতের কার্যক্রম সারাবছরই চালু ছিল।

অবকাশ শেষে আদালত খুললেও রাষ্ট্রীয় শোক দিবসের কারণে বিচারাঙ্গনে কিছুটা নীরবতা লক্ষ্য করা গেছে। শোক পালনের অংশ হিসেবে আদালত প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। আদালতের সংশ্লিষ্ট অনেককে কালো ব্যাচ ধারণ করতে দেখা যায়। পাশাপাশি আদালত চত্বরে আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন ও অবদান নিয়ে আলোচনা করতেও দেখা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, অবকাশ শেষে প্রথম দিন হওয়ায় প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতিমূলক কাজ বেশি হলেও ধীরে ধীরে সব এজলাসে নিয়মিত মামলার শুনানি পুরোদমে শুরু হবে।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ৩৭ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোরে মারা যান খালেদা জিয়া। তাকে গত ২৩ নভেম্বর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) থেকে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়।

বুধবার বিকেলে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে স্বামী শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হন তিনবারের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

