শেখ হাসিনাসহ ১৮ জনের দুই মামলার শুনানি মঙ্গলবার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১১ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে করা দুটি পৃথক মামলায় আগামী মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। শেখ হাসিনা, টিউলিপ সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিকসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় সেদিন যুক্তিতর্ক হবে। এ মামলায় এরই মধ্যে সাক্ষীদের শনাক্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে শেখ হাসিনা, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা আরেকটি মামলায় একই দিন অবশিষ্ট সাক্ষ্যগ্রহণ হবে।

মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত শুনানিতে মামলা দুটিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক রাশেদুল হাসান আদালতে সাক্ষ্য দেন এবং সাক্ষী শনাক্ত করেন।

জানা গেছে, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে দুদক পৃথকভাবে এসব মামলা দায়ের করে। বর্তমানে মামলাগুলো বিচারাধীন রয়েছে।

আর মামলা দুটিতে মামলার অন্য আসামিরা হলেন—জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব অলিউল্লাহ, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), সাবেক পরিচালক নুরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক মাজহারুল ইসলাম, পরিচালক কামরুল ইসলাম ও উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ।

পরবর্তীতে যুক্ত হওয়া দুই আসামি হলেন—সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

