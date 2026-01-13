  2. আইন-আদালত

যুবদল নেতা শামীম হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩১ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপির মহাসমাবেশে যুবদল নেতা শামীম হত্যার অভিযোগে করা মামলায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাবেক সভাপতি আশরাফুজ্জামান ফরিদকে (৫৮) কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সংশ্লিষ্ট আদালত ও ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। মামলার শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম আবেদন মঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিন আসামি আশরাফুজ্জামান ফরিদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এসময় মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের মতিঝিল জোনাল টিমের উপ-পরিদর্শক তোফাজ্জল হোসেন।

আশরাফুজ্জামান ফরিদ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। তিনি একসময় ডিএসসিসির ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্বও পালন করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকায় মহাসমাবেশ ডাকে বিএনপি। একই দিনে পাল্টা সমাবেশের ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ।

অভিযোগে বলা হয়, বিএনপির মহাসমাবেশে পুলিশি সহায়তায় হামলা চালানো হয় এবং হত্যার উদ্দেশে যুবদল নেতা শামীমের ওপর হামলা করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর পল্টন থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

