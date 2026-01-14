বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যার ঘটনায় আসামির দায় স্বীকার

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যার ঘটনায় আসামির দায় স্বীকার
রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রীতে ফাতেমা আক্তার নীলি (১৬) নামে এক স্কুলছাত্রী হত্যার মামলায় গ্রেফতার আসামি মিলন মল্লিক আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রিপন হোসেনের আদালতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা খিলগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক এদিন আসামিকে আদালতে হাজির করেন। আসামি স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিতে সম্মত হওয়ায় আদালত তা রেকর্ড করেন এবং পরে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এর আগে, গত ১০ জানুয়ারি বিকেলে দক্ষিণ বনশ্রীর এল ব্লকের ‘প্রীতম ভিলা’ নামের একটি বাসা থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিলির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সে স্থানীয় রেডিয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী ছিল। ঘটনার সময় নিহতের বাবা-মা ও ভাই গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জে অবস্থান করছিলেন। বড় বোন শোভা আক্তার দুপুরে জিমে গেলে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে তদন্তে উঠে আসে।
এ ঘটনায় নিহতের বাবা মো. সজিব অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার এজাহার গ্রহণ করে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
এমডিএএ/এএমএ