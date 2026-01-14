  2. আইন-আদালত

হাসনাতের প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্জুরুল আহসানের রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
হাসনাতের প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্জুরুল আহসানের রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ
মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী/ছবি সংগৃহীত

ঋণখেলাপির তালিকা থেকে কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর নাম বাদ দেওয়া নিয়ে হাইকোর্টের স্থাগিতাদেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ আদালত।

একই সঙ্গে দুই সপ্তাহের মধ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টের জারি করা রুল নিষ্পত্তি করতে বলেছেন আদালত।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দেন।

আদালতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার বিভূতি তরফদার। মুন্সীর পক্ষে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল ও আইনজীবী সাইফুল্লাহ মামুন। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী বিভূতি তরফদার।

শুনানিতে প্রিমিয়ার ব্যাংকের আইনজীবী জানান, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী এরই মধ্যে তার ঋণ পুনঃতফসিল করেছেন। যদিও তাকে আদালত ঋণখেলাপি হিসেবেই বহাল রেখেছেন। ফলে আইন অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচনে তার অংশগ্রহণ এখনো অনিশ্চিত।

গত ৮ জানুয়ারি হাইকোর্ট মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীকে ঋণখেলাপির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে পরে চেম্বার আদালত হাইকোর্টের সেই আদেশ স্থগিত করেন। এরপর চেম্বার আদালতের ওই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিলেন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী।

কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ।

