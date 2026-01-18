প্লট দুর্নীতি মামলা
শেখ হাসিনা-টিউলিপ-রাদওয়ানসহ ১৮ জনের রায় ২ ফেব্রুয়ারি
রাজধানীর পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দকে কেন্দ্র করে করা দুর্নীতি মামলায় রায় ঘোষণার দিন ঠিক করেছেন আদালত। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি এ মামলার রায় দেওয়া হবে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪–এর বিচারক রবিউল আলম রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের চূড়ান্ত শুনানি শেষে রায়ের দিন নির্ধারণ করেন। আদালতের পেশকার বেলাল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা সরকারি প্লট গ্রহণের অভিযোগে গত বছরের ১৩ জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সহকারী পরিচালক এস. এম. রাশেদুল হাসান রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকসহ মোট ১৬ জনকে আসামি করা হয়।
পরবর্তীতে তদন্ত শেষে একই বছরের ১০ মার্চ দুদকের ওই কর্মকর্তা আদালতে ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করেন। মামলার বিচারকালে আদালতে মোট ২৮ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন।
গত বছরের ৩১ জুলাই ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলার বিচার কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ দেন।
এ মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, শেখ হাসিনা ও টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক। অন্য আসামিরা হলেন, জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব অলিউল্লাহ, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন ও শহিদ উল্লাহ খন্দকার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), সহকারী পরিচালক ফারিয়া সুলতানা ও মাজহারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ, পরিচালক শেখ শহিদুল ইসলাম, তদন্তে উঠে আসা সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ
এমডিএএ/এসএনআর/এমএস