গুমের মামলায় জিয়াউল আহসানের পক্ষে লড়তে চান ব্রিটিশ আইনজীবী

গুমের মামলায় জিয়াউল আহসানের পক্ষে লড়তে চান ব্রিটিশ আইনজীবী
গুমের ঘটনায় অভিযুক্ত সাবেক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের পক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা লড়তে সম্মতি জানিয়েছেন ব্রিটিশ আইনজীবী স্টিভেন কে কেসি। গত ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি বিষয়টি জানান। জিয়াউল আহসানের অন্যতম আইনজীবী ও তার বোন অ্যাডভোকেট নাজনীন নাহার বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।
চিঠিতে স্টিভেন কে কেসি বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত জিয়াউল আহসানের আইনজীবী হিসেবে আমি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনা করতে সম্মত হয়েছি, যা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর ধারা ১০(৮) অনুযায়ী প্রযোজ্য। ট্রাইব্যুনালের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং পক্ষসমূহের মধ্যে শর্তাবলি নির্ধারিত হওয়ার পর আমি আসামিপক্ষে মামলা লড়তে সম্মত।
২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত কয়েকজন আসামির আইনজীবী হিসেবে ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়, আমি (স্টিভেন কে কেসি) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জানি।
আইনজীবী নাজনীন নাহার বলেন, জিয়াউল আহসানের অনুরোধে তার পক্ষে মামলা লড়তে স্টিভেন কে কেসি রাজি হয়েছেন। তিনি বার কাউন্সিলে চিঠি পাঠিয়েছেন। বার কাউন্সিল অনুমোদন করলে আমরা পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু করবো।
