রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত দণ্ডবিধির ধারা বাতিল চেয়ে রিট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত দণ্ডবিধির ধারা ১২৪(ক) সংবিধানবিরোধী ও বাতিলযোগ্য ঘোষণা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট দায়ের করেন।

রিটে বলা হয়, রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। সরকারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার আইনটি একটি ঔপনিবেশিক আমলের আইন, যা মূলত স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের উদ্দেশে প্রণীত হয়েছিল এবং এটি একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

রিটে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার সচিব এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক সচিব; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে।

