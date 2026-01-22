  2. আইন-আদালত

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রিপনের ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপন/ফাইল ছবি

 রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা একটি হত্যা মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কামরুল হাসান রিপনের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

এর আগে কামরুলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিল।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আনোয়ার হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুর একটার পর আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় আসামিপক্ষ রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করে। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত কামরুলের দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

গত ১৯ জানুয়ারি রাতে রাজধানীর ভাটারা এলাকায় কামরুলকে জনতা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরদিন ২০ জানুয়ারি তাকে আদালতে হাজির করা হলে যাত্রাবাড়ী থানার মামলায় রিমান্ড আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা এসআই রাসেল সরদার। সেদিন আদালত তাকে কারাগারে পাঠিয়ে রিমান্ড শুনানির জন্য ২২ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছিলেন।

মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দুপুর আনুমানিক দেড়টার দিকে ছাত্র-জনতা শাহবাগের উদ্দেশে মিছিল বের করলে যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় পৌঁছানোর পর তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। ওই হামলায় দীন ইসলাম নামে একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ ঘটনায় ২০২৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা হয়।

