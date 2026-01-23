নয়াপল্টনে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলের ব্যবস্থাপক কারাগারে

নয়াপল্টনে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় স্কুলের ব্যবস্থাপক কারাগারে
রাজধানীর নয়াপল্টনের এক বেসরকারি স্কুলে চার বছর বয়সী শিশু শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার পবিত্র কুমার বড়ুয়াকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের করা রিমান্ড আবেদনের শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। পবিত্র কুমার বড়ুয়া ওই স্কুলের ব্যবস্থাপক।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে মিরপুরের ৬ নম্বর সেকশনের এক বাসা থেকে পল্টন থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পরে রিমান্ডের আবেদনসহ তাকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক রোকনুজ্জামান জানান, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন থানার উপ-পরিদর্শক মো. নুর ইসলাম আসামির পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম জুনাইদের আদালত রিমান্ড আবেদনের শুনানির জন্য আগামী ২৭ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন। এর আগ পর্যন্ত পবিত্র কুমার বড়ুয়াকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
পবিত্র কুমার বড়ুয়া নয়াপল্টনের মসজিদ রোডে অবস্থিত শারমিন একাডেমির ব্যবস্থাপক। তিনি ওই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শারমিন জাহানের স্বামী। মামলার অপর আসামি শারমিন জাহান বর্তমানে পলাতক রয়েছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মামলার ঘটনার সত্যতা মিলেছে। আসামিদের বিরুদ্ধে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে বলেও রিমান্ড আবেদনে উল্লেখ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে আরও নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন বলে জানায় পুলিশ।
ভুক্তভোগী শিশুটির মা বৃহস্পতিবার পল্টন থানায় মামলাটি দায়ের করেন। এ বছরই তিনি নিজের চার বছর বয়সী ছেলেকে শারমিন একাডেমির প্লে শ্রেণিতে ভর্তি করেন। ১১ জানুয়ারি স্কুলে ক্লাস শুরু হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, এক সপ্তাহের মধ্যেই শিশুটি নির্যাতনের শিকার হয়।
মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, ১৮ জানুয়ারি দুপুরে শিশুটিকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেন মা। পরে স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হলে সেখানে শিশুটির সঙ্গে দুর্ব্যবহারের দৃশ্য ধরা পড়ে। ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।
এ ঘটনায় শিশুটির মা শারমিন একাডেমির প্রধান শিক্ষক শারমিন জাহান ও ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার তদন্ত চলছে।
