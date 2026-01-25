কুমিল্লা-১০ আসন
বিএনপির প্রার্থী মোবাশ্বেরের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট ও লালমাই) আসনে বিএনপির প্রার্থী মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করে দেওয়া আদেশ স্থগিত করে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফলে আপাতত বিএনপির প্রার্থীর নির্বাচন করতে কোনো বাধা নেই।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে রোববার (২৫ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আজ মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার এম জমিরউদ্দিন সরকার। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী মিজানুর রহমান।
মনোনয়নপত্র নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছিলেন মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া। ওই আবেদনের শুনানি নিয়ে আজ এই আদেশ দেন উচ্চ আদালত।
জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে ঋণখেলাপির অভিযোগে বাদ পড়েছিলেন কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট-লালমাই) আসনে বিএনপির প্রার্থী মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া। মনোনয়ন ফিরে পেতে রির্টানিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলেও সেটি নামঞ্জুর করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ওই আদেশের পর তিনি রিট করেন হাইকোর্টে।
