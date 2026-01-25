সিইসির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। এ অভিযোগে সিইসির বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তা-ও জানতে চেয়েছেন আদালত।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।
‘কৃষক শ্রমিক জনতা পার্টি’ নামে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আদালতের আদেশ অমান্য করায় অ্যাডভোকেট ইউনুছ আলী আকন্দ হাইকোর্টে রুল জারির আবেদন করেন।
