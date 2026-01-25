  2. আইন-আদালত

নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানির সংযোগ বিচ্ছিন্নে নিষেধাজ্ঞা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০৯ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
হাইকোর্ট/ফাইল ছবি

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ও আংশিক সম্পন্ন ভবনের বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংযোগ বিচ্ছিন্নের ওপর ছয় মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন হাইকোর্ট।

রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) এক রিট আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি সিকদার মাহমুদুর রাজি ও বিচারপতি রাজিউদ্দিন আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ সম্প্রতি এ আদেশ দেন।

আদালতের আদেশ অনুযায়ী, এসময়ের মধ্যে ওয়াসা, রাজউক ও বিদ্যুৎ বিভাগ কোনো ধরনের পরিষেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। একই সঙ্গে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বলা হয়েছে।

রিট আবেদনে রিহ্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নির্মাণাধীন ও আংশিক সম্পন্ন ভবনের বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলে সেখানে বসবাসরত পরিবারগুলোর দৈনন্দিন জীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। পাশাপাশি নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্টরা কর্মহীন হয়ে যান এবং ডেভেলপাররা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন।

তাই মানবিক দিক, বসবাসরত পরিবারগুলোর পানি ও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীলতা এবং সম্ভাব্য ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আদালত অন্তর্বর্তী এ নিষেধাজ্ঞা দেন।

আদালতের আদেশে বলা হয়, আগামী ছয় মাস কোনো বিদ্যুৎ লাইন, পানির সংযোগ কিংবা অন্যান্য পরিষেবা বন্ধ করা যাবে না। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ভবনের মালিক ও ডেভেলপাররা তাৎক্ষণিক ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাবেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

গত কয়েক মাসে রাজউক, ডেসকো, ডিপিডিসি ও অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার সহায়তায় রাজধানীর বিভিন্ন নির্মাণাধীন ও আংশিক সম্পন্ন ভবনের এক হাজার ২০০টির বেশি বিদ্যুৎ মিটার বিচ্ছিন্ন করা হয়। এতে বহু নির্মাণ প্রকল্প কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে ফ্ল্যাট হস্তান্তর ব্যাহত হয়, শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েন এবং ডেভেলপাররা ব্যাংক ঋণ পরিশোধ ও গ্রাহকের সঙ্গে চুক্তি রক্ষা করতে হিমশিম খান। এসব বাস্তবতা তুলে ধরেই রিহ্যাব আদালতের শরণাপন্ন হয়।

