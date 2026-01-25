বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে হেলিকপ্টারে গেলেন প্রবাসী ব্যবসায়ী

বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে হেলিকপ্টারে গেলেন প্রবাসী ব্যবসায়ী
কুমিল্লার দেবিদ্বারে প্রবাসী বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ওমানের ব্যবসায়ী ইব্রাহিম সায়িদ মোহাম্মদ সেলামি। দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক পার্টনার ও বন্ধু ওমান প্রবাসী মো. মোশাররফ হোসেনের মেয়ের বিয়েতে অংশ নিতে তিনি হেলিকপ্টারযোগে দেবিদ্বারে এসে উপস্থিত হন।
রোববার (২০ জানুয়ারি) সকালে ঢাকার একটি হেলিকপ্টার থেকে দেবিদ্বার উপজেলার চরবাকর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অবতরণ করেন তিনি। এ সময় স্থানীয় মানুষ ফুলেল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় তাকে বরণ করে নেন, যা এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করে।
জানা যায়, চরবাকর গ্রামের বাসিন্দা ও ওমানের রাজধানী মাসকাট শহরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মো. মোশাররফ হোসেন ওমানের ‘আল মোতাফেল কনস্ট্রাকশন ফার্ম’-এর একজন পার্টনার। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ব্যাবসায়িক সহযোগী হিসেবেই ওমানের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ইব্রাহিম সায়িদ মোহাম্মদ সেলামি দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।
মো. মোশাররফ হোসেন জানান, তার বড় মেয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মোসাম্মৎ মাহমুদা আক্তারের সঙ্গে ভোলা জেলার লালমোহন এলাকার বাহারুল খান এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ব্যবসায়ী বাহালুল খানের ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মো. রাইজুল খান লিখনের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বর-কনে দুজন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন।
তিনি আরও জানান, ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশে এসে অতিথি ওমানি ব্যবসায়ী দেশের বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
সংবর্ধনার বিষয়ে মোশাররফ হোসেন বলেন, প্রবাসীরা রেমিটেন্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছেন। প্রবাসী ও বিদেশি কফিলদের সম্মান জানানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমার গ্রাম চরবাকরের প্রায় প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ প্রবাসে রয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ গ্রামের পাঁচ শতাধিক মানুষ কর্মরত।
হেলিকপ্টার থেকে নেমে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ওমানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইব্রাহিম সায়িদ মোহাম্মদ সেলামি বলেন, মো. মোশাররফ হোসেন আমার ব্যবসায়িক পার্টনার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসেছি। বাংলাদেশ অত্যন্ত সুন্দর একটি দেশ, এখানকার মানুষের আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প বিশ্বজুড়ে সুনাম অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে এ খাতে ব্যাবসায়িকভাবে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমি আশাবাদী।
এছাড়া তিনি জানান, ওমানে প্রায় ৮০ হাজার বাংলাদেশি প্রবাসী বিভিন্ন সেক্টরে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন এবং বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত টুপির ওমানের বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।
