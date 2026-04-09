  2. আইন-আদালত

আবু সাঈদ হত্যা মামলা

ফাঁসির রায় শুনে জয় বাংলা স্লোগান,  বললেন ‌‘এই রায় মানি না’

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৭ পিএম, ০৯ এপ্রিল ২০২৬
রায় ঘোষণার পর কোর্ট থেকে বের হওয়ার সময় স্লোগান দিতে থাকেন এক আসামি

জুলাই অভ্যুত্থানে আবু সাঈদ হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রায় ঘোষণার পর কোর্ট থেকে বের হওয়ার সময় আসামি এএসআই আমির হোসেন বলেছেন ‘আমাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি তাই করেছি। আর এখন কেন আমাকেই ফাঁসানো হয়েছে।’ তখন তিনিসহ প্রায় সবাই  ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই রায় ঘোষণা করেন। রায়ে এ মামলার মোট ৩০ আসামির মধ্যে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড, তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে।

এদিন জুলাই অভ্যুত্থানে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যার দায়ে পুলিশের সাবেক দুই সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন সাবেক সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) আমির হোসেন ও সাবেক কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়।

যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত তিনজন হলেন— সাবেক সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতোয়ালি জোন) আরিফুজ্জামান ওরফে জীবন, তাজহাট থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ রবিউল ইসলাম ওরফে নয়ন ও বেরোবির সাবেক ক্যাম্প ইনচার্জ বিভূতি ভূষণ রায় ওরফে মাধব। 

শেষে ট্রাইব্যুনালের এজলাস থেকে বের করার সময় পুলিশের সাবেক এএসআই আমির হোসেন (৩৫) চিৎকার করে গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আমি নির্দোষ, এই রায় মানি না মানবো না। আমি সরকারি চাকরি করেছি। আমি শুধু সরকারের হুকুম পালন করেছি। আমি সরকারের হুকুমের গোলাম। জয় বাংলা।’

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনাল থেকে বের হওয়ার সময় তারা দায়িত্বরত পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করেন।

এসময় সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বলেন, আমরা এ রায় মানি না। আমাদের ফাঁসানো হয়েছে, আমরা নির্দোষ।  

