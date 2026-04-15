যাত্রাবাড়ীতে হত্যা মামলায় দুই আওয়ামী লীগ নেতার দুইদিন রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৮ পিএম, ১৫ এপ্রিল ২০২৬
ছবি-জাগো নিউজ

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় জুলাই আন্দোলন চলাকালে পারভেজ মিয়া হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের দুই নেতার বিরুদ্ধে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিল পুলিশ। তবে আদালত শুনানি শেষে তাদের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

বুধবার (১৫ এপ্রিল) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শুনানি শেষে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্লাহ পিয়াস দুই আসামির দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদেশ দেন।

এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নাজমুল হাসান আদালতে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, মামলার মূল রহস্য উদঘাটন, পলাতক আসামিদের গ্রেফতার এবং জড়িতদের শনাক্তে রিমান্ড প্রয়োজন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন।

আসামিরা হলেন- যাত্রাবাড়ী থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রশিদ মুন্না (৫৬) এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি পরিচিত নেতা কামরুল হাসান।

রিমান্ড আবেদনে উল্লেখ করা হয়, গত ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে যাত্রাবাড়ী ও আশপাশ এলাকায় আন্দোলন চলাকালে ব্যাপক গুলিবর্ষণ, ককটেল বিস্ফোরণ এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে শতাধিক আন্দোলনকারী আহত হন এবং কয়েকজন নিহত হন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ওইদিন বিকেল আনুমানিক ৫টার দিকে কলাময় বাড়ির সামনে চৌরাস্তায় পারভেজ মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে প্রথমে মুগদা হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে স্বজনরা মরদেহ শনাক্ত করে মাতুয়াইল কবরস্থানে দাফন করেন।

তদন্ত কর্মকর্তা আবেদনে আরও উল্লেখ করেন, আসামিদের নেতৃত্বে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা এ হামলায় জড়িত ছিল বলে প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের অন্যান্য জড়িতদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ, হামলায় কার কী ভূমিকা ছিল তা নির্ধারণ, পলাতক আসামিদের শনাক্ত ও গ্রেফতার এবং ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটনের জন্য আসামিদ্বয়কে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
 
পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।