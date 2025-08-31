দূরশিক্ষা কি শুধুই পড়াশোনা

দূরশিক্ষা কি শুধুই পড়াশোনা
শিক্ষা মানেই একসময় ছিল ক্লাসরুম, ব্ল্যাকবোর্ড আর শিক্ষকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ানো। কিন্তু সময় বদলেছে। এখন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে আপনি চাইলে লেকচার শুনতে পারেন, নতুন দক্ষতা অর্জন করতে পারেন, এমনকি ডিগ্রিও নিতে পারেন। এটাই দূরশিক্ষা বা ডিসটেন্স লার্নিং।
তবে দূরশিক্ষার ধারণা কিন্তু একেবারে নতুন নয়। উনিশ শতকে ডাকযোগে পাঠানো হতো পড়ার উপকরণ। পরে রেডিও আর টেলিভিশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল ক্লাস। আর এখন ইন্টারনেট যুগে এই শিক্ষা যেন হয়ে উঠেছে হাতের মুঠোয়।
শিক্ষার এই মাধ্যমকে উদযাপন করতে প্রতি বছর ৩১ আগস্ট পালিত হয় ওয়ার্ল্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং ডে। এই দিনে বিশেষভাবে অনলাইনে কোর্সের সুবিধা, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা এবং নতুন উদ্ভাবনের কথা তুলে ধরা হয়।
আজকাল অনেকেই ইউটিউব, কোরসেরা, এডএক্স কিংবা উদেমি থেকে নতুন দক্ষতা অর্জন করেন। কারও কাছে এগুলো চাকরির প্রস্তুতির হাতিয়ার, কারও কাছে নিজের আগ্রহ পূরণের মাধ্যম।
তবে সব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। শহুরে তরুণরা দূরশিক্ষাকে সময়ের সেরা সুবিধা বলে মনে করেন। অন্যদিকে গ্রামের অনেকেই এখনো মনে করেন অনলাইন ক্লাস মানেই অস্পূর্ণ শিক্ষা। অনেকেই মনে করছেন, এর মূল কারণ হচ্ছে ইন্টারনেট সুবিধার বৈষম্য আর অনেকের প্রযুক্তি ব্যবহারে অনভ্যস্ততা। কিন্তু এ কথা মানতেই হয় যে শিক্ষার ধারণায় একটা বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এ দূরশিক্ষা।
তবে এই দূরশিক্ষা এখন আর শুধু ডিগ্রি অর্জনের হাতিয়ার নয়। শখের কাজ শেখা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জগতেও ছড়িয়ে পড়েছে এর ব্যাপক প্রভাব। এমনকি ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগও ঘরে বসে অর্জন করা যায়।
চলুন জেনে নেওয়া যাক বাংলাদেশে দূরশিক্ষার কোন প্ল্যাটফর্মগুলো মানুষকে নতুন নতুন জিনিস শেখার সুযোগ করে দিচ্ছে
১. মুক্তপাঠ
মুক্তপাঠ হলো বাংলাদেশ সরকারের এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে তৈরি জাতীয় অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম। এখানে বিনামূল্যে অসংখ্য কোর্স পাওয়া যায়- স্কুল-কলেজের বিষয়, কম্পিউটার, ইংরেজি, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পেশাগত দক্ষতা। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সরকারি কর্মী স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং শিক্ষার্থীদের জন্য রেজিস্ট্রেশনও সহজ। এর ভিডিও লেকচার, প্র্যাকটিস কুইজ এবং ইন্টারেক্টিভ মডিউল শেখার অভিজ্ঞতা আরও প্রাণবন্ত করে।
২. টেন মিনিট স্কুল
বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলোর একটি। এখানে স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমের ভিডিও লেকচার, ভর্তি প্রস্তুতি, চাকরির প্রস্তুতি এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের কোর্স পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুবিধা মতো ভিডিও দেখে পুনরায় অনুশীলন করতে পারে। এছাড়া লাইভ সেশন এবং কুইজের মাধ্যমে শেখা আরও ইন্টারেক্টিভ হয়।
৩. শিখো
শিখো মূলত একাডেমিক এবং পেশাগত স্কিল ডেভেলপমেন্টে ফোকাস করে। এখানে এসএসসি, এইচএসসি, ভর্তি প্রস্তুতি, চাকরির প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন আধুনিক স্কিল কোর্স রয়েছে। শিক্ষার্থীরা ভিডিও লেকচার, প্র্যাকটিস কুইজ এবং স্মার্ট অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে তাদের শেখার অগ্রগতি যাচাই করতে পারে।
৪. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
এটি দেশের সরকারি দূরশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়। বিওইউ অনলাইন এবং টেলিভিশন ক্লাসের মাধ্যমে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স প্রদান করে। এখানে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়টি গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।
৫. বিআইডিএসটি ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম
এটি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট টেকনোলজি দ্বারা পরিচালিত। এখানে মূলত চাকরিপ্রত্যাশী ও কর্মজীবীদের জন্য পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির কোর্স আছে। এছাড়া আছে ইন্টারেক্টিভ ভিডিও, অনলাইন টেস্ট এবং সিকিউরিটি স্কিল, আইটি স্কিল, বিজনেস স্কিলের মতো কোর্স।
৬. ব্র্যাক ই-লার্নিং
ব্র্যাকের উদ্যোগে তৈরি প্ল্যাটফর্ম। এখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও পেশাগত স্কিল ডেভেলপমেন্টের কোর্সে অংশ নিতে পারে। বিশেষভাবে নারী, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটি কার্যকর। কোর্সের ভিডিও, প্র্যাকটিস কুইজ এবং ইন্টারেক্টিভ মডিউল শেখার মান বাড়ায়।
৭. রোড টু বিসিএস
এটি মূলত বিসিএস ও সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তৈরি একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এখানে বিসিএস প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষার জন্য ভিডিও লেকচার, প্রশ্নব্যাংক, মডেল টেস্ট এবং লাইভ ক্লাসের সুবিধা আছে। দেশের হাজারো চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষার্থী ঘরে বসেই এই প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
৮. খান একাডেমি বাংলা
এটি বিশ্বখ্যাত খান একাডেমির বাংলা সংস্করণ। গণিত, বিজ্ঞান, হিসাব, ইংরেজি এবং অন্যান্য বিষয় শেখার জন্য বিনামূল্যে ভিডিও লেকচার, অনুশীলন প্রশ্ন এবং প্র্যাকটিস কুইজ আছে। এটি বিশেষভাবে স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক।
৯. বহুব্রীহি
যুব ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন কোর্স। এখানে প্রফেশনাল স্কিল, ক্রিয়েটিভ কোর্স, সফট স্কিল ও লাইফ স্কিল শেখার সুযোগ আছে।
১০. ইশিখন
পেশাগত কোর্স, শিক্ষার ভিডিও এবং অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। এটি ফ্রিল্যান্সিং, আইটি, বিজনেস এবং অন্যান্য পেশাগত স্কিল শেখার জন্য জনপ্রিয়।
অনলাইন কোর্স শুধু নতুন জ্ঞান শেখায় না, এটি সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ক্যারিয়ারেও কাজে লাগে। অনেক তরুণ ও পেশাজীবী ফ্রিল্যান্সিং, রিমোট চাকরি বা নিজের ব্যবসা শুরু করতে দূরশিক্ষার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন। এমনকি কোর্স শেষে তৈরি করা প্রজেক্ট বা পোর্টফোলিও চাকরির ইন্টারভিউতে সাহায্য করছে।
