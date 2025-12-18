পিঠখোলা গাউনে রেড কার্পেট মাতালেন অনন্যা
ঝলমলে আলো, ক্যামেরার ঝাঁক আর ফ্যাশনের প্রতিযোগিতার ভিড় সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল অনন্যা পাণ্ডের উপস্থিতি। সদ্য অনুষ্ঠিত ফিল্মফেয়ার ওটিটি অ্যাওয়ার্ডস যেন তার স্টাইল স্টেটমেন্টের জন্যই আরও বেশি আলোচনায় উঠে এলো। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি আর নিখুঁত ফ্যাশন সেন্সে রেড কার্পেটে তিনি নিজেকে তুলে ধরলেন এক আধুনিক, সাহসী ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে।
এদিন অনন্যার পরনে ছিল লেবানিজ বিলাসবহুল ফ্যাশন হাউস এলি সাবের ২০০৭ সালের স্প্রিং কুতুর কালেকশনের উজ্জ্বল সোনালি গাউন। প্রিয়াঙ্কা কাপাড়িয়ার স্টাইলিংয়ে এই পোশাক যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে।
দীর্ঘায়িত সিলুয়েট শরীরের গড়নকে আরও সুচারু করে তুলেছে আর উঁচু থাই-স্লিট পুরো লুকের মধ্যে যোগ করেছে সাহসী আবেদন।
গাউনের হল্টারনেক কাট আর পিঠখোলা ব্যাকলেস ডিজাইন নজর এড়ানোর সুযোগই দেয়নি। সঙ্গে যুক্ত ছিল দীর্ঘ ট্রেন, যা হাঁটার প্রতিটি মুহূর্তকে করে তুলেছে নাটকীয় ও রাজকীয়।
পুরো পোশাকজুড়ে বসানো সোনালি সিকুইনের ঝিলিক আলো পড়তেই বদলে দিচ্ছিল রঙের মাত্রা, রেড কার্পেটে অনন্যাকে করে তুলেছিল আলাদা করে দৃশ্যমান।
মেকআপে তিনি বেছে নিয়েছেন স্মোকি আইয়ের সঙ্গে উষ্ণ টোনের লিপ গ্লস, যা গাউনের সোনালি আবহের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে। চুলে ছিল মেসি বান; সাধারণ অথচ মার্জিত, যা পোশাকের জাঁকজমককে ছাপিয়ে না গিয়ে বরং ভারসাম্য এনেছে। কানে ঝুলেছে ডায়মন্ডের লম্বা স্টেটমেন্ট দুল, যা পুরো লুকের শেষ ছোঁয়া হিসেবে কাজ করেছে।
সব মিলিয়ে, এই উপস্থিতিতে অনন্যা পাণ্ডে প্রমাণ করলেন তিনি কেবল জেন-জি তারকা নন, বরং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে ওঠা এক পরিণত স্টাইল আইকন, যিনি সাহস আর সৌন্দর্যকে একসঙ্গে বহন করতে জানেন।
