কান ফোঁড়ানো কি ফ্যাশন না ঐতিহ্য

কান ফোঁড়ানো কি ফ্যাশন না ঐতিহ্য
কানে ফুঁটো করার জন্যও যে একটা আলাদা দিবস থাকতে পারে -- ভাবতেই অবাক লাগে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও আজ (২ সেপ্টেম্বর) পালন করা হয় পিয়ার্স ইয়োর ইয়ার্স ডে, বা কান ফোঁড়ানো দিবস! কিন্তু কেন?
আসলে এই দিনটির মূল উদ্দেশ্য হলো কান ফোঁড়ানো ও কানের দুল পরার ইতিহাসকে স্মরণ করা এবং কেউ নতুন করে কান ফোঁড়াতে চাইলে তাদের জন্য একটি উপলক্ষ্য তৈরি করা।
কান ফোটানো বা ইয়ার পিয়ার্সিংয়ের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতায় একসময় না একসময় কানের দুল পরার প্রথা দেখা গেছে-
>> কেনিয়ার সামবুরু যোদ্ধারা তাদের শক্তি ও সাহসের প্রতীক হিসেবে বিশাল হাতির দাঁতের অলংকার কানে ঝুলাতেন।
>> মিসরীয় ও রোমান অভিজাতরা সোনার দুল পরতেন ধন–সম্পদ ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য।
>> প্রাচীন পারস্যের দেয়ালচিত্রে যোদ্ধাদের কানে দুল দেখা যায়। আমেরিকার আদিবাসীরা হাড়, কাচের পুঁতি ও রঙিন পালকের দুল পরে নিজেদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে প্রকাশ করতেন।
আসলে দুল শুধু সাজের জন্যই নয়, নানা সময় নানা অর্থ বহন করেছে। কখনো আধ্যাত্মিক গুরুর চিহ্ন, কখনো গোত্রীয় পরিচয় হিসেবে। বলা হয়, সমুদ্রযাত্রীরা এককালে কানে দুল পরতেন প্রমাণ হিসেবে যে তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন বহু দূর পর্যন্ত।
ইউরোপের ১৬ শতকের রাজসভায় চাকরদের কানে দুল থাকত মর্যাদার প্রতীক হিসেবে। আবার ষাট–সত্তরের দশকের পশ্চিমা পাঙ্ক আন্দোলনে দুল হয়ে ওঠে বিদ্রোহ আর ফ্যাশনের প্রতীক, যা রক্ষণশীল সমাজ সহজভাবে নিতে পারেনি।
আজকের দিনে কানে দুল পরা খুবই সাধারণ এবং ফ্যাশনেবল ব্যাপার। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় মাত্র ছয় মাস বয়সেই অনেকের কানে দুল পরানো হয়। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে কানের দুল জনপ্রিয় নয়।
শুধু ইতিহাস নয়, কানের দুল পরার পদ্ধতিতেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। আগেকার মতো অস্বাস্থ্যকর কৌশল আর নেই। এখন প্রশিক্ষিত পেশাদারের কাছে গেলে কানের ফুটো করা একদম নিরাপদ ও প্রায় ব্যথাহীন। ট্যাটু পার্লার, প্রসাধনালয় কিংবা অনেক ফার্মেসিতেও এই সেবা পাওয়া যায়। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে করা হলে কোনো সংক্রমণ বা ঝুঁকির ভয় থাকে না।
অর্থাৎ, কানের দুল আসলে শুধু অলংকার নয় — এটি একধরনের সংস্কৃতি, ইতিহাস আর পরিচয়ের অংশ। তাই এই পিয়ার্স ইয়োর ইয়ার্স ডে-তে যদি আপনি কানে নতুন দুল পরার কথা ভেবে থাকেন, তবে সেটি হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তিগত স্টাইল ও আত্মপ্রকাশের এক ভাষা।
