ডাবের ৭ উপকারিতা জানলে চমকে যাবেন আবারও
ভাদ্র মাসের গরমকে বলে ‘তাল-পাকা গরম’। যারা বাড়ির বাইরে কাজে বের হন, গরমে তারা কাহিল হয়ে যান। যারা বাড়িতে থাকেন, তাদেরও প্রচুর ঘাম হয়। ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় শরীরের প্রয়োজনীয় পানি। এতে শরীর নিস্তেজ হয়ে আসে। এমন পরিস্থিতিতে ডাবের পানি দারুণ কাজ করে। শুধু পানিশূন্যতা দূর করে তা নয়, ডাবের পানি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ডাবের ৭ উপকারিতা জানলে চমকে যাবেন আবারও।
১. গরমে শরীরের ঘামের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পানি বেরিয়ে যায়। কখনও বমি হলে শরীর পানিশূন্য হয়ে যায়। ডাবে আছে কার্বোহাইড্রেড, যা শক্তি বাড়ায় এবং শরীরে পানিশূন্যতা পূরণ করে।
২. ডাবের পানিতে যে প্রাকৃতিক শর্করা ও মিনারেল আছে, তা শরীরকে শীতল ও আর্দ্র রাখে। এজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যোদ্ধাদের স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাবের পানি দেওয়া হতো। এর ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম ও ফাইবার কর্মশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।
৩. ডাবের পানিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার যা আমাদের পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখে। হজমশক্তি বাড়ায়। এ ছাড়া নিয়মিত ডাবের পানি খেলে অ্যাসিডিটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
৪. ডাবের পানিতে আছে ক্যালসিয়াম, যা হাড়ের জন্য প্রয়োজনীয়। আছে ম্যাগনেসিয়াম, যা হাড়কে ভালো রাখতে সাহায্য করে।
৫. ত্বকের ইনফেকশন ও অন্যান্য সমস্যায় ডাবের পানির ব্যবহার বেশ প্রচলিত। ডাবের পানিতে আছে অ্যান্টিফাঙ্গাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ। এছাড়া ডাবের পানি ত্বকের অতিরিক্ত তেলকে দূর করতে ময়েশ্চারাইজার হিসেবেও কাজ করে। ডাবের পানি তুলায় ভিজিয়ে ত্বকে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। তৈলাক্ত বা শুষ্ক যে কোনো ত্বকেই এটি ব্যবহার করা যায়। ডাবের পানি খেলে মুখের ত্বক আদ্র হয়। পাশপাশি বেশ তরতাজাও দেখায়। তাছাড়া ডাবের শাঁসে যে ক্যালরি মুখে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না।
৬. ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ করতে ডাবের পানি অনেক কার্যকর। এতে আছে ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম ও ভিটামিন সি যা ব্লাড প্রেসারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি শরীরের অতিরিক্ত চিনি শোষণ করে। ফলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। তা ছাড়া ডাবের পানি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়।
৭. ডাবের পানি প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
আরএমডি