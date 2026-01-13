টিল শাড়িতে মোহময়ী সাদিয়া

  2. লাইফস্টাইল

০৩:৩৮ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
সময়কার আলোচিত অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান মানেই পরিমিত সৌন্দর্য আর সাবলীল স্টাইল। অভিনয়ের পাশাপাশি ফ্যাশন সেন্স দিয়েও তিনি বরাবরই দর্শকদের নজর কাড়েন। সাধারণত তাকে ছিমছাম সাজে দেখা গেলেও সাম্প্রতিক শাড়ি লুক যেন নতুন এক গ্ল্যামারাস রূপের জানান দিল।

টিল রঙের শাড়িতে সাদিয়ার উপস্থিতি ছিল এক ধরনের নরম রাজকীয়তায় মোড়া। প্রথম দেখাতেই বোঝা যায় এই লুকটি তৈরি হয়েছে ভাবনা ও রুচির নিখুঁত সমন্বয়ে। শাড়ির রং নির্বাচনই পুরো লুকের মূল শক্তি। টিল শেডটি তার ত্বকের সঙ্গে এমনভাবে মিশেছে যে আলাদা করে চোখে পড়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা।

অরগাঞ্জা ফেব্রিকের শাড়িটির জমিনজুড়ে ছড়িয়ে আছে সিলভার থ্রেড ও সিকুইনের সূক্ষ্ম ফুলেল কাজ। পাড়ের ভারী এমব্রয়ডারি শাড়িতে যোগ করেছে জমকালো ছোঁয়া, তবে কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। ভারী প্লিট বা অতিরিক্ত ফোলাভাব এড়িয়ে হালকা ড্রেপিংয়ে শাড়ি পরায় সাদিয়ার গড়ন আরও লম্বা ও গ্রেসফুল দেখাচ্ছে।

শাড়ির সঙ্গে পরা ন্যুড টোনের স্টেটমেন্ট ব্লাউজটি লুকের আরেকটি শক্তিশালী দিক। শাড়ির রঙের সঙ্গে কনট্রাস্ট তৈরি করেও ব্লাউজটি আলাদা হয়ে ওঠেনি। বরং একই রঙের এমব্রয়ডারি ও সিকুইন কাজে ব্লাউজ ও শাড়ির মধ্যে সুন্দর এক ছন্দ তৈরি হয়েছে। ডিপ নেকলাইন ও হাফ স্লিভ ডিজাইন পুরো লুকে যোগ করেছে আধুনিক ফেমিনিন ভাব।

গয়নার ক্ষেত্রে সাদিয়া বেছে নিয়েছেন মিনিমাল কিন্তু এলিগ্যান্ট পথ। ডায়মন্ড-স্টাইল চোকার নেকলেসের সঙ্গে ম্যাচিং ড্যাংলার ইয়াররিং এবং হাতে মানানসই চুড়ি সব মিলিয়ে গয়নায় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন নিখুঁতভাবে। অতিরিক্ত ঝলক না থাকলেও গয়নাগুলো আলাদা করে নজর কাড়ে।

মেকআপেও ছিল সফট গ্ল্যামের ছোঁয়া। নিখুঁত বেসের সঙ্গে পিচ টোনের ব্লাশ ও হালকা হাইলাইটার মুখে এনেছে সতেজ দীপ্তি। চোখে শিমারি আইশ্যাডো আর ঘন ল্যাশ, ঠোঁটে ন্যুড-পিচ লিপ কালার সব মিলিয়ে মেকআপ ছিল নরম, পরিশীলিত ও সময়োপযোগী।

খোলা, সফট ওয়েভি চুল পুরো শাড়ি লুককে করেছে আরও প্রাণবন্ত। সবকিছু মিলিয়ে, সাদিয়া আয়মানের এই টিল শাড়ির স্টাইলিং বর্তমান সময়ের বিয়ের দাওয়াত কিংবা পার্টির সাজের জন্য নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ অনুপ্রেরণা।

