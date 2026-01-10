পিংক জর্জেটে শুভশ্রীর পরিমিত গ্ল্যাম লুক
বেবি পিংক জর্জেট শাড়িতে আবারও নিজের চেনা সৌন্দর্য ও স্টাইলের ছাপ রাখলেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি। নরম রঙের এই শাড়িটি তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে, যেন সাজটি আলাদা করে চোখে না পড়েও আলাদা করে মনে থেকে যায়। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ডিপনেক ব্লাউজ পুরো লুকটিকে দিয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া, যেখানে পরিমিত আবেদন ও রুচিশীলতা একসঙ্গে ধরা দিয়েছে।
ব্লাউজের কাটে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করেছে সিলভার হিলস। ঝলমলে নয়, বরং নরম আলোয় ঝিলমিল করা এই হিলস পুরো স্টাইলিংকে করেছে ভারসাম্যপূর্ণ। শরীরের ওপরের অংশে হালকা শিমারের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো; কিন্তু কোথাও বাড়াবাড়ি নয়। এই সংযত ঝলকই সাজটিকে এনে দিয়েছে ম্যাগাজিন কাভার-লুকের পরিপূর্ণতা।
গয়নার ক্ষেত্রেও শুভশ্রী বেছে নিয়েছেন মিনিমাল পথ। সাদা পাথরের সরু ব্রেসলেট, ছোট নেকলেস আর মানানসই দুল সব মিলিয়ে সাজে এসেছে পরিমিত আভিজাত্য। কোনো ভারী অলংকার নয়, বরং হালকা গয়নার মাধ্যমেই নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন তিনি।
খোলা চুলের স্বাভাবিক খুনসুটিতে লুকটি পেয়েছে আরও প্রাণবন্ত রূপ। ক্যামেরার সামনে চকলেট বারে হালকা কামড় দেওয়ার পোজ যেন পুরো ফ্রেমে এনে দিয়েছে একটুকরো মিষ্টি দুষ্টুমি, যা শুভশ্রীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই। মেকআপেও সেই একই সংযম; হালকা গোলাপি লিপকালার, মিনিমাল ব্লাশ আর সফট আইশ্যাডো মিলিয়ে একটি ক্লাসিক ফেসকার্ড, যা সময় পেরোলেও আবেদন হারায় না।
সব মিলিয়ে এই লুক প্রমাণ করে, ফ্যাশনে আলাদা করে চমক দেখাতে হয় না, কখনো কখনো নরম রঙ, পরিমিত স্টাইল আর আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট। শুভশ্রীর এই উপস্থিতি তাই শুধু একটি সাজ নয়, বরং আধুনিক নারীর সৌন্দর্যবোধের এক নিঃশব্দ প্রকাশ।
জেএস/