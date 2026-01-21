ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খেতে পারেন নিম পাতার রস

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খেতে পারেন নিম পাতার রস
শীতকালে ঠান্ডা, সর্দি-কাশি ও নানা সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্ত রাখা খুব জরুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক কিছু উপাদান নিয়মিত গ্রহণ করলে শরীর সহজেই এসব রোগের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো নিম পাতা।
নিমের অসাধারণ গুণের কারণেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে ‘একুশ শতকের বৃক্ষ’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু আয়ুর্বেদ নয়, আধুনিক গবেষণাতেও নিমের উপকারিতা প্রমাণিত। স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণা অনুযায়ী, নিম একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা শরীরের ক্ষতিকর উপাদান ধ্বংস করতে সাহায্য করে।
নিম পাতায় থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টি-ভাইরাস ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি অন্ত্রের ক্ষতিকর জীবাণু নষ্ট করে পেট পরিষ্কার রাখে, ফলে ত্বকও থাকে উজ্জ্বল ও সুস্থ। হজম শক্তিশালী হয় এবং শরীরের ভেতরের বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায়।
নিম পাতার রস নিয়মিত খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে ক্যালোরি কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি বেশ উপকারী। নিমের পাতা, ছাল, মূল এমনকি কাঁচা ফলও বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে। গ্রামাঞ্চলে এখনো ত্বকের নানা সমস্যায় নিমের ছাল ব্যবহার করা হয়।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে নিম পাতার রস
নিম পাতার রস রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এবং রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে। ভালো ফল পেতে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে কচি নিম পাতার রস পান করা যেতে পারে। চাইলে ১০টি নিম পাতা ও ৫টি গোলমরিচ একসঙ্গে বেটে খেতে পারেন। নিয়মিত খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে, আর এক রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকলে অনেক রোগ থেকেই মুক্তি পাওয়া যায়।
কীভাবে খাবেন নিম পাতা
আয়ুর্বেদ মতে, নিম পাতার সঙ্গে অল্প চিনি বা চিনির মিছরি খেলে কাশি কমে। তিতা স্বাদের কারণে অনেকেই নিম পাতার রস খেতে চান না, তবে অভ্যাস করলে শরীর দ্রুতই এর উপকার পেতে শুরু করে। নিয়মিত খালি পেটে নিম পাতার রস খেলে শুধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নয়, লিভার ও হৃদ্যন্ত্রও ভালো থাকে।
নিম পাতা সংরক্ষণের সহজ উপায়
সব সময় কাঁচা নিম পাতা পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে নিম পাতা ডাল থেকে আলাদা করে ভালোভাবে ধুয়ে শিল-পাটায় বেটে নিতে হবে। এরপর ছোট বড়ির মতো করে রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে কাঁচের বোতলে সংরক্ষণ করুন। এভাবে দীর্ঘদিন রাখলেও নিমের গুণাগুণ নষ্ট হয় না। প্রয়োজনমতো সেগুলো ব্যবহার করতে পারবেন।
