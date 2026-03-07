  2. লাইফস্টাইল

ইফতারে স্বস্তি দেবে জিরা-পুদিনা শরবত

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৯ পিএম, ০৭ মার্চ ২০২৬
ইফতারে স্বস্তি দেবে জিরা-পুদিনা শরবত
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

ইফতারে তৃষ্ণা মেটানো এবং শরীরকে সতেজ রাখা সবচেয়ে বড় চাহিদা। এই মুহূর্তে জিরা ও পুদিনার সংমিশ্রণে তৈরি শরবত হতে পারে এক অনন্য স্বস্তি। হালকা ঝাঁঝালো জিরার স্বাদ আর ঠান্ডা পুদিনার সুবাস মিলিত হয়ে শুধু তৃষ্ণা মেটায় না, বরং শরীরকে দেয় মনভোলা সতেজতার অনুভূতি। এক গ্লাসেই ইফতারের পর স্বস্তির ছোঁয়া পাওয়া যায়। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • পুদিনা পাতা ১ মুঠো
  • ভাজা জিরা গুঁড়ো ২ চা চামচ
  • লেবুর রস ২ টেবিল চামচ
  • চিনি বা গুড় স্বাদমতো
  • বিট লবণ ১/২ চা চামচ
  • ঠান্ডা পানি ও বরফ কুচি

আরও পড়ুন:

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই পুদিনা পাতা, লেবুর রস, জিরা গুঁড়ো, লবণ ও চিনি একসঙ্গে দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর একটি বড় পাত্রে পরিমাণমতো ঠান্ডা পানি ও বরফ কুচি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো জিরা-পুদিনা শরবত। এবার পরিবেশন করুন আপনার পছন্দের গ্লাসে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ইফতারে থাকুক দারুণ স্বাদের দুধ-বাদামের শরবত

ইফতারে থাকুক দারুণ স্বাদের দুধ-বাদামের শরবত

ইফতারে রাখুন পুষ্টিকর তোকমা শরবত

ইফতারে রাখুন পুষ্টিকর তোকমা শরবত

বিটরুট ও গাজরের স্মুদি বানাবেন যেভাবে

বিটরুট ও গাজরের স্মুদি বানাবেন যেভাবে

ঝামেলা ছাড়াই বানিয়ে নিন সাইট্রাস মকটেইল

ঝামেলা ছাড়াই বানিয়ে নিন সাইট্রাস মকটেইল

ইফতারে রাখুন ভিন্ন স্বাদের ফ্রেশ জিঞ্জার লেমোনেড

ইফতারে রাখুন ভিন্ন স্বাদের ফ্রেশ জিঞ্জার লেমোনেড