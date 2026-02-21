  2. লাইফস্টাইল

ডিভোর্স রিং, স্বাধীনতার নতুন ভাষা

প্রকাশিত: ১০:৫৮ এএম, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: মার্কিন মডেল ও অভিনেত্রী এমিলি রাতাজকাউস্কি

আমাদের সমাজে বিবাহবিচ্ছেদকে এখনও অনেকেই নেতিবাচক চোখে দেখেন। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে, এটি কেবল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, সামাজিক প্রত্যাশা ও দৃষ্টিভঙ্গির চাপও সঙ্গে নিয়ে আসে। তবে আজকাল বিশ্বজুড়ে নারীরা সম্পর্কের শেষকে শুধু ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন না। বরং এটিকে নতুন জীবনের সূচনা হিসেবে উদযাপন করছেন, নিজের স্বাধীনতা ও শক্তিকে পুনর্গঠন করার এক নতুন ভাষা হিসেবে। সেই উদাহরণ হয়ে উঠেছে ‘ডিভোর্স রিং’। এটি এমন একটি আংটি যা শোক নয়, বরং আত্মবিশ্বাস, আনন্দ এবং নিজের সিদ্ধান্তের প্রতীক।

ব্রিটিশ সাময়িকী ‘ভোগ’ এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই প্রবণতার কথা উঠে আসে। দেখতে অনেকটা বিয়ের বা এনগেজমেন্ট আংটির মতোই। চকচকে ধাতব বৃত্ত, কখনো রত্নখচিত, কখনো মিনিমাল নকশায়। কিন্তু এর বার্তা একেবারেই আলাদা। এটি আর কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার প্রতীক নয়; বরং একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ও নিজের সিদ্ধান্তে এগিয়ে যাওয়ার ঘোষণা।

লন্ডনভিত্তিক গয়না ডিজাইনার আনুশকা ডুকাসছবি: লন্ডনভিত্তিক গয়না ডিজাইনার আনুশকা ডুকাসে

লন্ডনভিত্তিক গয়না ডিজাইনার আনুশকা ডুকাসের মনে করেন, ডিভোর্স রিং বিষণ্নতার স্মারক নয়; বরং এটি শক্তি ও আনন্দের প্রতীক। তার বুটিকে নিয়মিত আয়োজন করা হয় ‘ডিভোর্স রিং পার্টি’। সেখানে বিবাহবিচ্ছেদ–আইনজীবী ও তাদের মক্কেলরা মিলিত হন এক অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে। শোক বা আক্ষেপ নয়, বরং হাসি, আলাপ আর পারস্পরিক সমর্থনের আবহ তৈরি হয়। তার ভাষায়, এটি একধরনের কমিউনিটি গড়ে তোলার প্রয়াস যেখানে বিচ্ছেদকে লজ্জা নয়, অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখা হয়।

তারকাদের অংশগ্রহণ এই প্রবণতাকে আরও আলোচনায় এনেছে। মার্কিন মডেল ও অভিনেত্রী এমিলি রাতাজকাউস্কি তার সাবেক স্বামী সেবাস্তিয়ান বিয়ার-ম্যাকক্লার্দের এর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নিজের এনগেজমেন্ট রিংয়ের হীরা ব্যবহার করে তৈরি করেন দুটি নতুন আংটি। সামাজিক মাধ্যমে সেই আংটির ছবি প্রকাশ করে তিনি যেন বোঝাতে চেয়েছেন অতীতকে মুছে ফেলা নয়, বরং নতুন অর্থে রূপান্তর করাই তার পথ।

তবে বিচ্ছেদ উদযাপন কেবল দামি গয়নার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেকের কাছে এটি মানসিক মুক্তির প্রকাশ। কেউ নতুন ট্যাটু করাচ্ছেন, কেউ ঘর সাজাচ্ছেন নিজের মতো করে, আবার কেউ আয়োজন করছেন ছোট পরিসরের পার্টি।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এই প্রবণতা নারীর আত্মপরিচয় পুনর্গঠনের এক নতুন ভাষা। দীর্ঘদিন ধরে বিবাহকে নারীর সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়েছে। ডিভোর্স রিং সেই প্রচলিত ধারণার বিপরীতে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দেয় সম্পর্কের ইতি টানা মানেই জীবনের ইতি নয়। অনেক সময় সেটিই হয়ে ওঠে নিজের ভেতরের শক্তিকে নতুনভাবে আবিষ্কারের শুরু। বিচ্ছেদ তাই শুধু ভাঙনের গল্প নয়; কখনো কখনো সেটিই হয়ে ওঠে পুনর্জন্মের প্রথম পদক্ষেপ।

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান ও ভোগ

