ঈদ ফ্যাশনে জয়ার সিল্ক শাড়ির জাদু

ঈদ ফ্যাশনে জয়ার সিল্ক শাড়ির জাদু
বাঙালি নারীর সৌন্দর্যের সঙ্গে শাড়ির সম্পর্ক যেন চিরন্তন। আর সেই শাড়িতেই যখন হাজির হন জয়া আহসান, তখন তার সৌন্দর্য যেন নতুন মাত্রা পায়। ভক্তদের কাছে সব সময়ই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই অভিনেত্রী। তার প্রতিটি নতুন লুক নিয়ে থাকে আলাদা কৌতূহল। ঈদকে সামনে রেখে জয়ার সাম্প্রতিক এই সাজ হতে পারে ফ্যাশনপ্রেমীদের জন্য দারুণ অনুপ্রেরণা।
প্রকৃতির সবুজে ঘেরা, ফুলে সাজানো এক মনোরম পরিবেশে জয়া বেছে নিয়েছেন প্রিয়ালি ব্র্যান্ডের আইভরি রঙের সিল্ক শাড়ি। শাড়িটির বুননে রয়েছে ঢেউয়ের মতো সূক্ষ্ম টেক্সচার, যা আলো পড়লে নরম তরঙ্গের মতো ঝলমল করে ওঠে। এই সূক্ষ্ম নকশাই শাড়িটিকে দিয়েছে আলাদা নান্দনিকতা।
শাড়ির সঙ্গে তিনি পরেছেন একই রঙের ভি-নেক সিল্ক ব্লাউজ, যা পুরো সাজে এনেছে পরিমিত ও পরিশীলিত সৌন্দর্য। গয়নার ক্ষেত্রেও জয়া বেছে নিয়েছেন সংযত কিন্তু দৃষ্টিনন্দন উপস্থিতি। তার গলায় রয়েছে প্রিয়ালি ব্র্যান্ডের হাতে তৈরি মুক্তার চোকার। চোকারটির মাঝখানে বসানো সবুজ পাথরের নকশা আইভরি শাড়ির সঙ্গে তৈরি করেছে আকর্ষণীয় বৈপরীত্য।
কানে ছোট স্টাড এবং আঙুলে সোনালি ও সবুজ পাথরের আংটি, এই সামান্য গয়নাই লুকটিকে করেছে সম্পূর্ণ। অতিরিক্ত কিছু নয়, বরং সংযমেই ফুটে উঠেছে আভিজাত্য।
মেকআপেও বজায় রয়েছে সেই একই স্নিগ্ধতা। সফট ব্রাউন টোনের আই মেকআপ, নিখুঁত বেস এবং ন্যুড শেডের লিপস্টিক জয়ার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।
খোলা ঢেউখেলানো চুল পুরো সাজে যোগ করেছে আধুনিকতার ছোঁয়া।
সব মিলিয়ে জয়া আহসানের এই সাজে ফুটে উঠেছে পরিমিত গ্ল্যামার আর রাজকীয় এলিগ্যান্সের এক অনন্য সমন্বয়। ঈদ ফ্যাশনে যারা সংযত অথচ অভিজাত লুক খুঁজছেন, তাদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে হতে পারে চমৎকার অনুপ্রেরণা।
জেএস/