সিঁদুরলাল সাজে গ্ল্যামারাস নুসরাত ফারিয়া

সিঁদুরলাল সাজে গ্ল্যামারাস নুসরাত ফারিয়া
সিঁদুরলাল শাড়ির আবেদনে নতুন করে ধরা দিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর তৈরি শাড়িতে সাজা এই লুকটি ভক্তদের নজর কেড়েছে সহজেই। নিজের ছবির ক্যাপশনেও অভিনেত্রী মজার ছলে লিখেছেন ‘লাল শাড়িতে একটু সাজলাম’, আর সেই সাজেই যেন ছড়িয়ে পড়েছে আলাদা এক গ্ল্যামার।
লাল রঙের আবেদন বরাবরই গভীর ও আকর্ষণীয়। নুসরাত ফারিয়ার এই লুকেও সেই রঙের তীব্রতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তার পরনে ছিল সিঁদুরলাল রঙের একটি শাড়ি, যার পুরো জমিনজুড়ে সোনালি জরি ও সিকুইনের সূক্ষ্ম ফুলেল কাজ শাড়িটিকে দিয়েছে অন্য মাত্রা।
শাড়ির পাড়ে ঘন সোনালি নকশা এবং ফুলের সঙ্গে জ্যামিতিক মোটিফের মিশেলে তৈরি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন কারুকাজ। আঁচলটি সামনে এনে যেভাবে স্টাইল করা হয়েছে, তাতে শাড়ির ভারী কাজগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই স্টাইলিং পুরো লুকটিকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।
শাড়ির সঙ্গে মানানসই লাল ব্লাউজ বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী, যা সাজকে দিয়েছে একটি পরিপূর্ণতা। গয়নার ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে সোনালি টোনের ছোঁয়া, যেন শাড়ির কারুকাজের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে যায়।
গলায় লাল পাথর বসানো সোনালি চোকার নেকলেস এবং কানে মিলিয়ে দুল লুকটিকে করেছে পূর্ণ। এক হাতে কুন্দনের চুড়ি, অন্য হাতে সোনালি ব্রেসলেট, ঘড়ি এবং ডায়মন্ডের আংটি সব মিলিয়ে অলংকারে ফুটে উঠেছে এক ধরনের পরিমিত আভিজাত্য। গয়না ভারী হলেও তা লুককে ছাপিয়ে যায়নি; বরং শাড়ির সোনালি কাজের সঙ্গে মিশে তৈরি করেছে পরিমিত অথচ নজরকাড়া গ্ল্যামার।
মেকআপে রাখা হয়েছে নিখুঁত ও পরিমিত ছোঁয়া। ফাউন্ডেশনের বেস ছিল মসৃণ ও উজ্জ্বল। চোখে সোনালি আইশ্যাডো, টানা আইলাইনার এবং মাশকারা ব্যবহার করা হয়েছে, সঙ্গে সুচারুভাবে আঁকা ভ্রু পুরো লুককে দিয়েছে এক ধরনের তীক্ষ্ণতা।
তবে এই সাজের সবচেয়ে নজরকাড়া দিক নিঃসন্দেহে লাল ঠোঁট। শাড়ির সঙ্গে মিল রেখে গাঢ় লাল লিপস্টিক ব্যবহার করেছেন তিনি, যা পুরো লুকটিকে করেছে আরও প্রাণবন্ত। চুলে সফট কার্ল রেখে সাজটিকে দেওয়া হয়েছে আধুনিক গ্ল্যামের ছোঁয়া।
সব মিলিয়ে লাল শাড়িতে সমকালীন ফ্যাশনের এই উপস্থাপনায় নুসরাত ফারিয়াকে দেখাচ্ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। উৎসব, বিয়ে কিংবা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে এমন স্টাইলিং সহজেই হতে পারে ফ্যাশনপ্রেমীদের অনুপ্রেরণা। আর এই লুক প্রমাণ করে আত্মবিশ্বাসই আসলে যেকোনো সাজের সবচেয়ে বড় অলংকার।
জেএস/