বাড়ি ফাঁকা রেখে যাচ্ছেন? আগে করে নিন এই কাজগুলো

বাড়ি ফাঁকা রেখে যাচ্ছেন? আগে করে নিন এই কাজগুলো
ঈদের ছুটি মানেই পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সময় কাটানো, ভ্রমণ কিংবা গ্রামের বাড়িতে ফেরা। তবে আনন্দমুখর এই সময়টিতে বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়ার বিষয়টি অনেকের জন্যই এক ধরনের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছোট একটি অসতর্কতা বা অবহেলা আপনার অনুপস্থিতিতে বড় সমস্যার জন্ম দিতে পারে। তাই নিশ্চিন্তে ছুটি কাটাতে বের হওয়ার আগে কিছু জরুরি প্রস্তুতি নিয়ে নেওয়া খুবই প্রয়োজন।
নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন আগে
বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়ার সময় সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো নিরাপত্তা। তাই দরজা-জানালার লক ঠিক আছে কি না তা ভালোভাবে পরীক্ষা করুন। সম্ভব হলে অতিরিক্ত তালা ব্যবহার করুন। বাসার প্রধান গেট বা প্রবেশপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন সিসিটিভি বা লাইটের ব্যবস্থা থাকলে তা আরও ভালো।
বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন পরীক্ষা করুন
বাড়ি ছাড়ার আগে সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ আছে কি না তা নিশ্চিত করা জরুরি। ফ্রিজ ছাড়া অন্য সব অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রের সুইচ অফ করে দিন। গ্যাসের চুলা ও লাইনের সংযোগ বন্ধ আছে কি না সেটিও পরীক্ষা করুন। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে।
পানির সংযোগ ও ড্রেনেজ
অনেক সময় দীর্ঘদিন বাড়ি ফাঁকা থাকলে পাইপলাইন লিকেজ বা ড্রেনেজ সমস্যার কারণে পানি জমে যেতে পারে। তাই বের হওয়ার আগে পানির মূল লাইন বন্ধ করে দেওয়া ভালো। পাশাপাশি বাথরুম ও রান্নাঘরের ড্রেন পরিষ্কার করে রাখুন।
মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখুন
গয়না, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বা নগদ অর্থ আলাদা করে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন। সম্ভব হলে ব্যাংকের লকার বা বিশ্বস্ত আত্মীয়ের কাছে রেখে যেতে পারেন। এতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে ক্ষতির পরিমাণ কম থাকবে।
আরও পড়ুন:
- ভ্রমণের সময় যেসব ওষুধ সঙ্গে রাখা উচিত
- পা ব্যথা, মাথা ঘোরা বা অতিরিক্ত ক্লান্তি হলে কী করণীয়?
- ঈদ প্রস্তুতিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় চিকিৎসকের বিশেষ পরামর্শ
প্রতিবেশী বা নিরাপত্তাকর্মীকে জানিয়ে যান
আপনি বাড়ির বাইরে যাচ্ছেন এই তথ্যটি নিকট প্রতিবেশী বা ভবনের নিরাপত্তাকর্মীকে জানিয়ে রাখা ভালো। এতে তারা বাড়ির দিকে নজর রাখতে পারবেন। প্রয়োজনে তাদের একটি জরুরি যোগাযোগ নম্বরও দিয়ে যান।
ফ্রিজ ও খাবার সংরক্ষণ
দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে গেলে ফ্রিজে থাকা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন খাবার সরিয়ে ফেলুন। এতে দুর্গন্ধ বা স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হবে।
গাছপালা ও পোষা প্রাণীর ব্যবস্থা
যদি বাড়িতে গাছপালা বা পোষা প্রাণী থাকে, তবে তাদের দেখভালের জন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যান। এতে ফিরে এসে অপ্রিয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না।
সামাজিক মাধ্যমে সতর্কতা
অনেকেই ভ্রমণে গিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ছবি বা স্ট্যাটাস দেন। এতে অনেকে বুঝে ফেলতে পারে যে বাড়ি ফাঁকা। তাই ফিরে আসার পর ছবি বা অভিজ্ঞতা শেয়ার করাই নিরাপদ।
জরুরি নম্বর হাতের কাছে রাখুন
স্থানীয় থানার নম্বর, বিদ্যুৎ বা গ্যাস অফিসের যোগাযোগ নম্বর এবং বিশ্বস্ত প্রতিবেশীর নম্বর ফোনে সংরক্ষণ করে রাখুন। প্রয়োজনে দ্রুত যোগাযোগ করা সহজ হবে।
ঈদের ছুটি আনন্দের হলেও নিরাপত্তা ও সচেতনতার বিষয়গুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়। বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়ার আগে সামান্য কিছু প্রস্তুতি আপনার ছুটিকে করতে পারে আরও নিশ্চিন্ত ও উপভোগ্য। তাই বের হওয়ার আগে একবার চেকলিস্ট মিলিয়ে নিন তাহলেই নিশ্চিন্তে কাটবে উৎসবের দিনগুলো।
