মীর মশাররফ হোসেন সম্মাননা পেলেন কবি আমিরুল বাসার

প্রকাশিত: ০১:০৩ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি: সংগৃহীত

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনায় অবদানের জন্য মীর মশাররফ হোসেন সাহিত্য সম্মাননা পেলেন ‘সাম্প্রতিক’ সম্পাদক কবি আমিরুল বাসার। সম্প্রতি রাজবাড়ী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি সংসদ আয়োজিত ১১তম সাহিত্য সম্মেলনে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

কবি আমিরুল বাসারকে মানপত্র, উত্তরীয় এবং ক্রেস্ট দেওয়া হয়। ক্রেস্ট প্রদান করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. তারিফ-উল-হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশীদ, লোকসংগীত শিল্পী কাঙ্গালিনী সুফিয়া, মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি সংসদের সভাপতি কবি সালাম তাসির।

অনুষ্ঠানে ২০২৪-২০২৫ সালের জন্য দুইজন করে চারজনকে পদক এবং তিনজন করে ছয়জনকে মীর মশাররফ হোসেন সাহিত্য সম্মাননা দেওয়া হয়। পদকপ্রাপ্তরা হলেন- কবিতায় রেজাউদ্দিন স্টালিন, লোকসংগীতে কাঙ্গালিনী সুফিয়া, চিকিৎসায় ডা. এন এ এম মোমেনুজ্জামান, লোকসাহিত্যে ড. আবুল আহসান চৌধুরী। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন- কবিতায় রোকসানা রহমান, নিলয় বিশ্বাস, মোল্লা মাজেদ, তাহমিনা মুন্নী, আলোকচিত্রে আবদুল হালিম বিশ্বাস এবং লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনায় কবি আমিরুল বাসার।

আমিরুল বাসারের সম্পাদনায় ১৯৯২ সাল থেকে ‘সাম্প্রতিক’ প্রকাশিত হয়ে আসছে। বিশেষ সংখ্যার মধ্যে গল্প সংখ্যা, বাদলদিনের কবিতা সংখ্যা, মে দিবস সংখ্যা, ভাষা সংখ্যা, শ্রমিক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

২০১৮ সালে আমিরুল বাসারকে ‌‘বর্ধমান লিটল ম্যাগাজিন সম্মাননা’; ২০২৪ সালে ‘ঈক্ষণ লিটল ম্যাগাজিন সম্মাননা’ এবং ২০২৫ সালে ‘কাব্যশ্রী সাহিত্য পুরস্কারে’ ভূষিত করা হয়। এ ছাড়া তিনি ‘বসিরহাট নাট্য আকাদেমি সম্মাননা’; ‘দশরুপক সম্মাননা ভারত’; ‘চারুকণ্ঠ আবৃত্তি সংসদ সম্মাননা’; ‘পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন স্মৃতি পদক’ প্রাপ্ত হয়েছেন।

তার সম্পাদিত অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যে ‘ছাড়পত্র’, ‘গণনাট্য কেন্দ্র পত্রিকা’, ‘বৈশাখের কবিতাপত্র’ উল্লেখযোগ্য। আমিরুল বাসারের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ, ছয়টি সম্পাদিত গ্রন্থ এবং একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। তিনি ১৯৮৭ সাল থেকে ত্রৈমাসিক ‘ঈক্ষণ’ সম্পাদনার মাধ্যমে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা শুরু করেন।

মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি সংসদ আয়োজিত দুই দিনব্যাপী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি সংসদের সভাপতি কবি সালাম তাসির। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কবি রেজ্জাকুল আলম ও কবি আশ্রাফ বাবু। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেন।

